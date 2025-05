Barrios privados y consorcios: un sector en expansión que suma una solución clave

El crecimiento de barrios privados en la provincia de Mendoza es innegable. Hoy en día, lo que en algún tiempo atrás fueron viñedos u olivares ha sido reemplazado por desarrollos inmobiliarios que ofrecen un estilo de vida diferencial. Atentos a este avance, el cual no ha sido 100% acompañado con la profesionalización de los mismos, es que Banco Macro en conjunto a la empresa local AccessIn presentó su Propuesta de Valor Barrios y Consorcios junto a más de 60 administradores locales en el Park Hyatt Mendoza.

Allí, Nicolás González, líder Estratégico del segmento Consorcios y Barrios Privados de Banco Macro, dio detalles del nuevo servicio, hasta el momento inédito en Argentina, que se creó para optimizar la gestión diaria, simplificar el cobro y pago de gastos, y ofrecer una experiencia 100% digital y personalizada.

En la Argentina existen más de 30.000 administradores, responsables de gestionar, controlar y solucionar necesidades de edificios y barrios privados que albergan a miles de familias y empresas. Gestionar esos fondos y pagos es todo un desafío, por eso Banco Macro ofrece una solución completa que facilita la operatoria diaria, mejora la eficiencia y fortalece la confianza entre administradores y copropietarios.

En una charla con MDZ Online, González dio detalles de este nuevo servicio, pero además contó de la importancia que tiene Mendoza en el segmento y las proyecciones de crecimiento que tienen en la provincia.

-¿Por qué eligieron Mendoza para la presentación del programa?

- Mendoza es una de las provincias con más barrios privados en el interior. Es la primera que visitamos porque estamos viendo el desarrollo que se está dando con los barrios privados. El avance lo estamos viendo en toda la periferia de la capital, sobre todo en las zonas de Maipú y Luján de Cuyo.

Es a partir de ese punto que queremos que sepan que hoy el banco ya está trabajando con una propuesta de valor orientada a eso, al desarrollo y al barrio privado.

-¿Y cuál es el objetivo a partir de este lanzamiento?

-Acá en Mendoza tenemos más de 25 barrios privados operando hoy y la realidad es que el objetivo es triplicarlo. Más que nada por el potencial que tiene. Nos proyectamos de acá a fin de año estar en 75 o 100 barrios operando ya sea barrio consolidado o en proceso de desarrollo.

-¿Qué son esos diferenciales que ofrecen para que hoy una administración de un barrio privado o un consorcio los elija?

-Podemos dividirlo en dos verticales. Por un lado, la propuesta de valor tiene una visión sobre el administrador. Es decir, lo que se busca es atender al administrador en todas las verticales que pueda llegar a necesitar en su operatoria diaria. Es una propuesta de valor especializada y con atención especializada. Que un oficial entienda de qué se trata un acta, de qué es un acta volante o particularidades que tienen que ver con la actividad o con la lectura de una expensa, hace que sea más ágil la atención y la respuesta que ese administrador pueda tener.

Y por el otro lado, tiene que ver con la vertical de los beneficios que le podemos dar a todo el desarrollo ecosistémico de ese barrio privado. Es decir, a todas aquellas personas que alquilen o sean propietarias en el barrio los beneficios que pueden llegar a tener.

Del análisis que hemos realizado, entendemos que hoy los principales motivos o solicitudes de financiación vienen por todo lo que tiene que ver con pavimentación, con todo lo que tiene que ver con seguridad, instalación de cámaras, cercos perimetrales, vallas de seguridad y también con todo lo que tiene que ver con la parte de esparcimiento, como por ejemplo la instalación de canchas de pádel.

Son montos interesantes que lo que le va a permitir al barrio privado es tener el fin hoy y no hacer una expensa extraordinaria para tenerlo dentro de dos años. Entonces, ese objetivo que se plantea hoy un barrio de decir quiero tener pavimentar o hacer el bacheo, no esperar dos años a recaudar una expensa extraordinaria, sino de tenerlo hoy con una financiación a largo plazo dada por el banco. Decenas de administradores participaron del evento. Prensa Banco Macro

-Por algunos comentarios que hacían durante la presentación, hay por ahí todavía algunos grises en el sector. ¿Cómo acompañan esas complicaciones que pueden llegar a tener?

-La realidad es que nosotros lo que buscamos es incentivar la profesionalización del segmento. Hoy la actividad de un administrador no está colegiada. Entonces, podés tener un administrador que se haya capacitado o podés tener alguno que no se haya capacitado y que no conozca el paño en profundidad. Nuestra búsqueda es la profesionalización de la actividad, es donde trabajamos junto a las cámaras.

Buscamos alinearnos a los requerimientos que hoy pide una cámara, que realice todos los requisitos que el Código Civil solicita. No vamos a incentivar algo que a fin de cuenta no está bien, porque lo que debería suceder es que los consorcios tengan personalidad jurídica y nosotros poder darle la asistencia.

-¿Cómo llegó Banco Macro a esta visión estratégica de asistir a este segmento?

-La segmentación y en la capilaridad que hoy tiene el banco en las distintas verticales de negocios entendimos que el negocio del consorcio y del barrio privado y esta visión de atención al administrador era algo que en el mercado no existe, era algo que era disruptivo, como por ejemplo dar una línea de financiación es algo disruptivo. Por eso fue que el banco decidió también llevar adelante esta propuesta.

En qué consiste el nuevo servicio de Macro