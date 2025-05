El aumento que podría no concretarse tras la advertencia de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió públicamente a las automotrices tras un posteo en X del especialista y referente de la industria Horacio Alonso sobre posibles incrementos de precios para mayo, generando un debate público sobre la política de precios del sector.

Alonso detalló en After Office, conducido por Eduardo Ripari por MDZ Radio 105.5 FM, que el Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) comunicó a sus concesionarias un aumento del 3,5%, aunque aclaró: "No es un dato oficial (...). La diferencia esta vez fue que el ministro Caputo lo comentó y se generó este debate".

En respuesta al posteo de Alonso, Caputo señaló en X: "Si fuera cierto [el aumento], sería un cambio en la relación de confianza construida con esta industria (...). Vamos a usar nuestras herramientas para defender a los consumidores". En este sentido Alonso señaló: "La herramienta que tiene más cerca el gobierno es la competencia (...). Hay 50.000 autos que van a entrar [sin aranceles], principalmente de China".

El especialista explicó la tensión entre las automotrices y el Gobierno: "El ministro debe estar pensando ‘Les quitamos impuestos para bajar costos, y a la primera de cambio anuncian un aumento’". No obstante, justificó los ajustes por el contexto macroeconómico: "La devaluación fue del 9% y la inflación de marzo del 3,7% (...). Cualquier bien de la economía sube". Además, destacó que "Stellantis comunicó el aumento en las últimas 48 horas (...). Cinco concesionarias me lo confirmaron", aunque sugirió que, tras la advertencia de Caputo, "es probable que no lo implementen".

