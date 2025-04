Tim Atkin: “Argentina puede ser competitiva en un entorno más "premiumizado" del vino”

Como ya lo hace desde más de 30 años, el reconocido crítico inglés Tim Atkin llegó al país para recorrer algunas regiones, visitar bodegas, charlar con productores y probar más de 1.700 vinos que serán evaluados en su reporte anual. Él experto llegó al país de la mano de Wines of Argentina y brindó una analítica visión sobre la industria vitivinícola nacional.

En una entrevista con MDZ Online, Atkin habló de lo que puede hacer el país más allá del Malbec, las sorpresas que se llevó durante su viaje, su visión del contexto político/económico y cómo influye en la vitivinicultura y muchas cosas más.

-El año pasado un vino argentino volvió a tener 100 puntos para usted, ¿qué probabilidades hay de que eso se repita o de que haya más de uno con ese puntaje?

-¡Tendrás que esperar hasta que el informe se publique el 14 de junio! Todo lo que diré es que no doy puntajes de 100 puntos a la ligera. Un vino tiene que ser verdaderamente excepcional para obtener ese puntaje.

-¿Qué pasa con los blancos argentinos? ¿Qué tan cerca están o qué les está faltando para llegar a esa "perfección" de los 100 puntos?

-Es importante recordar de dónde vienen los vinos blancos argentinos. Hace apenas 20 años, no había vinos blancos de clase mundial de Argentina. Ahora hay al menos una docena, elaborados en todo tipo de estilos diferentes. De hecho, diría que lo más emocionante de la escena vinícola local en la última década ha sido la mejora en los blancos. Así que solo tenes que tener paciencia. Argentina está en racha, como decimos en Inglaterra.

-¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención en esta nueva visita al país y de la añada/añadas que estuvo probando?

Realmente disfruté mi viaje a la Patagonia, donde no había estado por algunos años. Los estilos de clima más frío están aportando algo nuevo a la escena vinícola nacional. También me encantó la frescura y el equilibrio de muchos de los mejores vinos, tanto tintos como blancos, de otras regiones. En estos días, la mayoría de los principales productores quieren expresar el lugar y la delicadeza, no el poder y la concentración en sus vinos. Ese es un paso adelante significativo, al menos para mí.

-En otras ocasiones ha comentado que viene a Argentina desde 1992, ¿por qué elige seguir viniendo a realizar sus reportes aquí?

-Eso es fácil de responder: ¡Es mi segundo hogar! Amo a la gente, los paisajes, los vinos, la comida y la música. Es un placer informar sobre una industria que es tan dinámica y que, creo, sigue cambiando para mejor. También me gusta pensar, espero que, de manera modesta, que puedo influir en la dirección de la industria. Así que seguiré visitando mientras sea bienvenido. Una gran parte de mi corazón está en Argentina.

-El Malbec ya ha dejado de ser para muchos una novedad en el mundo, ¿cómo puede Argentina seguir ganando consumidores de la mano de este varietal?

-Creo que es comparativamente simple. A la mayoría de los consumidores les encanta beber Malbec. Es tan fácil de beber como de pronunciar. La siguiente etapa, y creo que esto ya está sucediendo, es hablar de regiones, subregiones y sitios de viñedos individuales para enfatizar la asombrosa diversidad del Malbec.

-En el mundo se habla de una premiumización del consumo, la gente bebe menos, pero de más calidad. ¿Cómo se adaptan los vinos argentinos a esta nueva tendencia? ¿Qué lugar ve que puede ocupar Argentina?

Va a ser cada vez más difícil para Argentina competir en el sector de la relación calidad-precio debido a la inflación y los costos. Así que centrarse en la calidad es el camino a seguir, tanto en casa como en el extranjero, especialmente. La industria podría necesitar eliminar algunos viñedos en regiones económicamente menos viables, por desgracia. Así que esto puede implicar algunas decisiones políticas difíciles, pero creo que Argentina puede ser competitiva en un entorno más "premiumizado". Puede estar al lado de los mejores.

-A más de un año del cambio político en el país y algunos cambios que se han hecho en la macroeconomía, ¿qué impresión tienen desde el exterior de Argentina como socio comercial?

Creo que es demasiado pronto para decirlo. Las cosas ciertamente fueron mucho más caras este año y hubo menos turistas debido al tipo de cambio. Pero algo tenía que cambiar en términos económicos. Argentina no podía continuar con esa cantidad de deuda y la tasa de inflación tan alta. En otro año o dos, sabremos si las medidas del gobierno han funcionado. Pero puede haber mucho dolor antes de que eso esté claro.

-Argentina sigue ocupando una porción minoritaria del mercado mundial de vinos, ¿cómo podría ganar más participación? ¿En qué productos/segmentos debería concentrar los esfuerzos?

-Argentina nunca va a competir en el sector de bajo precio. Tampoco debería intentarlo. Necesita continuar promoviendo la diversidad de lo que ofrece, concentrándose en lo mejor para dar un "efecto halo" al resto de la industria. También creo que necesita centrarse en otras cosas además del Malbec, que prácticamente se vende solo.