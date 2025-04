ARCA te puede multar por transferirte dinero a vos mismo: los motivos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, actualizó los valores mínimos que obligan a bancos y billeteras virtuales a informar los movimientos de sus usuarios. Desde este año, si una persona transfiere fondos o mantiene saldos elevados sin poder justificar su origen, podría ser sancionada con bloqueos, multas e incluso quedar en la mira de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los nuevos umbrales de reporte, vigentes desde 2025, se ajustan automáticamente cada año con base en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. Este mecanismo fue establecido por la Resolución General 5512/2024 y apunta a mantener actualizado el seguimiento sobre el flujo de dinero en un contexto de alta digitalización financiera.

Transferencias, saldos y consumos bajo la lupa

De acuerdo con la normativa, toda operación que supere ciertos montos será notificada a ARCA por parte de las entidades financieras. El primer umbral es de $600.000 y alcanza, por ejemplo, a consumos con tarjetas de débito o ingresos totales en billeteras electrónicas. Si una persona acredita más de un millón de pesos en su cuenta bancaria en un solo mes, también será reportada. Lo mismo sucede con saldos iguales o superiores a ese monto al cierre mensual.

En el caso de transferencias hechas a través de billeteras virtuales, el límite de alerta sube a $2.000.000. Cualquier envío de dinero que supere ese monto obliga a la plataforma a detallar la operación, identificando tanto al emisor como al receptor, además del tipo de cuenta y su número o CVU.

El objetivo de esta medida es reforzar los controles sobre el origen del dinero que circula en el sistema. Por eso, ARCA podrá iniciar una revisión si detecta inconsistencias o si el usuario no responde a tiempo los requerimientos. Si no se justifica adecuadamente el movimiento, se habilita la posibilidad de sancionar.

En caso de ser contactado por el organismo, la persona deberá presentar documentación que respalde el origen de los fondos. Esto puede incluir facturas por venta de bienes o prestación de servicios, contratos de compra de propiedades, recibos de sueldo, comprobantes de ingresos como autónomo o monotributista, e incluso una certificación contable firmada por un profesional matriculado.

También se puede requerir la constancia de inscripción ante ARCA o documentación respaldatoria en caso de operaciones con activos como criptomonedas o divisas extranjeras. Toda la información debe estar correctamente registrada y disponible en caso de revisión.

¿Cómo Consulto Mi Deuda en ARCA?

Cabe señalar que, aunque se trate de movimientos entre cuentas propias, si se supera alguno de los montos fijados y no se puede justificar el origen del dinero, las consecuencias pueden ser graves. En el peor de los escenarios, las cuentas pueden quedar bloqueadas de forma preventiva y el caso podría ser derivado a la UIF para un análisis más profundo.

La actualización en los montos de monitoreo responde a la creciente utilización de plataformas digitales para realizar pagos, transferencias y otras operaciones financieras. El avance de estas herramientas tecnológicas ha incrementado la velocidad y el volumen del dinero que circula electrónicamente, por lo que las autoridades decidieron intensificar el control.

Desde el punto de vista del usuario, esto implica que actividades cotidianas como mover dinero entre billeteras o pagar con tarjeta pueden quedar sujetas a vigilancia si los importes acumulados superan lo estipulado. Por eso, especialistas recomiendan mantener un registro ordenado de los movimientos y tener la documentación en regla, especialmente si se trata de ingresos no recurrentes.

Además, es clave conocer que los controles no buscan penalizar al ciudadano común, sino identificar posibles maniobras vinculadas con lavado de dinero, evasión o ingresos no declarados. Sin embargo, una falta de respuesta o documentación incompleta puede ser interpretada como una irregularidad, aun cuando no haya intención de ocultar fondos.

Un sistema de control más robusto

Con esta nueva etapa, ARCA busca mejorar el alcance de su fiscalización en un escenario donde el efectivo pierde terreno frente a las operaciones electrónicas. Al establecer límites claros y obligaciones específicas para bancos y billeteras, se consolida un modelo de vigilancia preventiva que prioriza la trazabilidad de los fondos.

Para los usuarios, la clave estará en conocer las reglas, respetar los topes y, ante todo, poder demostrar de dónde proviene el dinero. Una medida que puede parecer rutinaria, como mover ahorros entre cuentas, podría convertirse en un dolor de cabeza si no se tienen los respaldos adecuados.