En la última semana del mes, así cotiza el dólar este domingo 27 de abril

Comienza la última semana de abril y las expectativas siguen recayendo sobre la cotización del dólar. Hoy domingo 27 de abril, a nivel oficial, la moneda cotiza a $1.140 para la compra y $ 1.190 para la venta en el Banco Nación. Desde la liberación del cepo la divisa subió $ 97,70.

En cuanto al dólar blue, la moneda norteamericana se consigue por $1.190 para la compra y $1.210 para la venta. Desde la implementación del nuevo esquema cambiario cayó $165.

Respecto a las reservas internacionales tras el arribo del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, las mismas crecieron unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, cifra determinante para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir.