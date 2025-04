Cuántos autos estima Ford que se venderán este año en la Argentina

Ford está en un momento de expansión. La pickup Ranger es un modelo consolidado en el mercado interno y con gran proyección en el exterior, tiene en carpeta la llegada de la Territory híbrida y presentó la renovación de la Maverick, dentro de una gama general de productos muy codiciados. Durante el evento de lanzamiento de este modelo, MDZ dialogó con Sebastián Trotta, director de Marketing de la automotriz. Habló de sus productos y de la expectativa que generan los cambios económicos.



La marca es referente del segmento de las pickups. Ranger, Maverick, F-150. Es un segmento muy competitivo en Argentina. Es muy amplia la oferta. Puede pensarse que está saturado. ¿Cómo ves su evolución en el contexto del mercado general?



El mercado de las pickups es un segmento más inelástico, tanto al crecimiento como a la baja. Cuando se mira la serie histórica de los últimos quince años, se podría decir que el segmento fluctúa entre 70.000 y 85.000 unidades. El segmento de las pickups viene representando alrededor del 20% del mercado. Con niveles de industria que estamos viendo hoy, unas 200.000 unidades más de lo que fue el año pasado, vamos a más o menos en 600.000 unidades. Volviendo las pickups a un nivel de 15% o 16%, estamos hablando de un subsegmento de un poco menos de 100.000 unidades. Ahí estamos nosotros participando fuerte con la Ranger. El crecimiento que vemos de la industria lo volcamos más en otros segmentos que participamos como el de la Territory o Bronco Sport. Maverick También. Son segmentos que tienden a crecer más en los momentos de auge.



Hablaste de un mercado de 600.000 unidades. Se acaban de anunciar medidas económicas, como la salida del cepo. La brecha cambiaria siempre estimuló la venta de autos. Ahora se achicó. ¿Esto puede modificar la proyección total del mercado?



Nosotros seguimos optimistas con la evolución de la economía. Estas medidas ayudan a estabilizar algo que siempre, en la mente del consumidor, es una variable importante, que es el precio del dólar. De acá para adelante iremos monitoreando mes a mes la evolución. No vemos cambios hoy de pronósticos. Consideremos también que está el volumen adicional que son las 50.000 unidades por el cupo de importación de híbridos y eléctricos sin arancel, donde nosotros también participamos. Esto viene a agregar a la industria. Por lo cual, gran parte de eso caerá en 2025 y una parte en 2026. Hablaste de la caída de la brecha, pero también esto hace que suba el poder adquisitivo en dólares de la gente. Baja el Riesgo País. Todo esto puede hacer equiparar cualquier sensación de corto plazo. Con estos datos y un país más estabilizado no vemos una merma de las ventas.

Participaron en el cupo con la Territory híbrida. Genera mucha curiosidad cómo van a hacer con el precio. Tiene que entrar con un valor FOB de hasta u$s16.000. Por el valor que se tendría que vender, quedaría por debajo de la Territory a combustión, lo cual suena ilógico. ¿Cómo van a hacer con el precio?

El precio es parte de la licitación.

Entiendo. ¿Pero la llegada de la híbrida va a hacer que baje el precio de la versión clásica?



Dejanos sorprenderte cuando llegue. No voy a revelar el precio ahora por cuestiones competitivas y de estrategia. Pero sí queremos tener una participación de ese subsegmento. Vemos una oportunidad contar con una versión híbrida en la familia Territory.



Con la llegada de la Territory híbrida llega la renovación de la versión clásica.



Eso está en tu boca. No en la mía. No tengo nada para decir.



Tema Ranger. Está tercera en el segmento de las pickups, detrás de la Volkswagen Amarok que tuvo un restyling leve, con una baja inversión. ¿A qué se debe esto?



Es un tema de disponibilidad. Arrancamos muy fuerte el año. El segmento también vino tirando fuerte y nuestros tiempos de reposición y abastecimiento no llegaron a tiempo para abastecer la red y tener el producto para seguir manteniendo esos niveles de participación. La buena noticia es que el vehículo es muy demandado. También es muy buscado en los mercados de exportación. El 60% se exporta. En Brasil está andando muy bien. Creo que está segunda en el segmento, algo que en el pasado nunca lo vimos.