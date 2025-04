El presidente de Nissan explicó por qué dejan de fabricar en el país

Hace más de dos meses se conoció la noticia sobre los planes de Nissan de dejar de producir en la Argentina. La automotriz fabrica en Córdoba, dentro de la planta de Santa Isabel de Renault, la pickup Frontier. También ensambla su “melliza” Alaskan para la marca francesa.

Hacia fin de marzo, la compañía japonesa confirmó oficialmente lo publicado por el sitio especializado ARodarPost y le puso fecha: fines de 2025.

De esta manera, dejará de ser un fabricante de vehículos y pasará a ser importador para mantener su presencia en el país.

Desde entonces, no hubo ninguna otra comunicación por parte de la empresa hasta esta semana. El presidente de la filial local, Ricardo Flammini mantuvo contacto con la prensa especializada durante un evento que sirvió para mostrar la nueva Kicks, que se lanzará en la última parte de 2025.

Habló, obviamente, de la fuerte decisión de la empresa y de los planes en esta nueva etapa. A continuación, se publica parte del diálogo mantenido con el ejecutivo. En una pequeña introducción, se refirió a la situación de la empresa a nivel local, en el contexto que está transitando la automotriz en el marco internacional. Luego dio espacio a las preguntas.

– Nosotros acabamos de hacer un anuncio importantísimo que está en línea con la estrategia de Nissan a nivel mundial que, hacia fines del año pasado, anuncia un plan para mejorar su eficiencia. En ese momento, pone en marcha una reducción del 20% de la capacidad productiva y de personal. En ese marco, Nissan decide consolidar la producción de pickups de una tonelada en México y dejar de producir en la Argentina a fin de este año. Esto no tiene que ver con un tema de cómo le va al país, de su economía, de su política. Es una decisión de Nissan. Cuando dejemos de producir, a fin de año, vamos a seguir dándole continuidad a la oferta y vamos a empezar a importar la Frontier desde México. Pensamos aumentar nuestro portafolio. Por supuesto, considerando que al Gobierno le vaya bien. Que todo siga en esta línea, desde el punto de vista económico, y esto haga que ser importador sea viable.

–Más allá de que la decisión no tuvo que ver con la situación argentina, ¿cómo ve la evolución de la economía del país?

-Creemos que desde el punto de vista económico se están haciendo las cosas bien. Desde achicar los plazos de pago de las importaciones de seis meses, como hubo en el gobierno anterior, o haber quitado la primera banda del Impuesto al lujo. Son acciones que hace que haya más oferta de autos y se beneficie el consumidor.

– ¿Creen que se está mejor que lo que se esperaba?

-Nadie esperaba la quita del impuesto al lujo. Lo esperábamos en otro momento. Los términos de pago se achicaron mucho antes de lo que esperábamos. Ni el más optimista hubiera pensado que en abril 2025 se hubieran hecho estas cosas. Sentíamos que se iban a a hacer, pero más tarde.

-¿Cuáles son los planes de Nissan en Argentina en esta nueva etapa?

-Los planes para este año es crecer como mínimo un 50% sobre el volumen de 2024. Tener un 4% del mercado que nos vuelva a ubicar en la octava posición de ventas por marcas. Hoy estamos en el puesto 10. Para eso, además de la gama que se conoce, vamos a lanzar el nuevo Kicks en el último trimestre del año.

– El acuerdo de libre comercio con México, que permite importar sin arancel, tiene un cupo de 773 millones de dólares, pero no se usa del todo. Sólo la tercera parte. ¿Por qué no se importan más autos de México, pudiendo traerlos sin arancel?

-No sé por qué no se usa más. Se reparte por el market share que tiene la marca en México. En nuestro caso, es el 20%. Podríamos usar el 20% de ese cupo. No sé porque las otras marcas no lo hacen. Podrían traer más. Es un tema de ellos.

– Ustedes van a traer, desde el año próximo, la Frontier desde México. Un país con menor costo de producción que Argentina. ¿A qué precio la van a vender?

- El costo de producir la Frontier en la planta de México es más competitivo que en la Argentina. Lógicamente, por un tema de escala. ¿A cuánto la podemos vender?

–Teniendo en cuenta que fabricarla en Argentina sale más cara y que puede entrar sin arancel, la lógica es que sea más barata.

– Podría ser.

– Más barata.

– Más accesible

– ¿Piensan que van a ganar más siendo sólo importador que teniendo también producción?

– Es difícil saberlo. Lo que puedo decir es que en este nuevo escenario de la economía va a haber más disponibilidad de vehículos, mayor competencia y eso va a hacer que los márgenes se achiquen. Es mucho mejor una industria de 600.000 autos de oferta que de 350.000 autos de demanda. Tuvimos durante mucho tiempo gente que quería comprarse un SUV y se tenía que comprar una pickup. Llegamos a un porcentaje de participación de pickups de 25% y eso no es lo que quería el mercado. Hoy estamos en 15. Va a haber oferta de más autos y demás marcas. Bienvenidas.

– La experiencia de la Frontier no fue exitosa. Hay varios proyectos de producción de pickups en la Argentina, aunque más chicas. Además, está bajando la participación de este segmento. Desde tu experiencia, ¿está saturado el segmento de las pickups?

– Es verdad, no se puede hablar de un éxito de la Frontier. Ahora, los clientes que compraron la pickup hecha en Córdoba están muy felices. Les hubiera encantado que siguiera siendo un producto nacional. Sobre si está saturado el segmento de las pickups, yo creo que no. Es verdad que, si se mira en otros mercados, hay tres o cuatro jugadores fuertes en pickups y al resto les cuesta muchísimo. Si vamos para 600.000 unidades ahora y, después, vamos para más y, de ese segmento, 100.000 son pickups, creo que hay lugar. También es importante para que eso se dé que bajen los costos de producción para que haya exportaciones. El de las pickups es un segmento que cuesta construir. No creo que esté sobreofertado, pero a marcas nuevas que quieran venir a competir en el segmento de las pickups, les va a costar.

– Al no tener fábrica propia, ¿fue más fácil decidir salir del país como fabricante?

– La barrera de salida es mucho más alta y difícil de tomar cuando la planta es tuya.

– ¿Cambia el formato de la empresa si ya no van a ser exportadores y serán sólo exportadores?

– Si a este país le va bien, no va a ser un problema. Si al país no le va bien y se cierra la importación, vamos a tener que pensar cómo seguimos