El dato oculto sobre el consumo con el que da pelea Javier Milei

Las últimas cifras difundidas por el Indec demuestran que las ventas en supermercados registraron en febrero una suba del 1,5% interanual, aunque tuvieron una leve baja del 0,3% respecto del mes anterior. Por otro lado, el presidente afirmó que los hábitos de consumo han cambiado, razón por la cual índices de venta de plataformas eCommerce (como Amazon o Mercado Libre), son mucho más claros a la hora de medir el consumo que antes.

Además, el sector de la construcción se desplomó casi un 30% en el 2024, consolidándose como uno de los más afectados desde la asunción de Javier Milei. Carlos Burgueño, en diálogo con Marcelo Arce y Cristian Molina en el programa Uno Nunca Sabe por MDZ Radio FM 105.5, analizó la situación actual del consumo en el país y dio una perspectiva más profunda sobre los dichos de del presidente.

El punto clave que hay en los dichos de Javier Milei es reforzar la idea de que no es el consumo lo que ha caído, sino los hábitos de los consumidores los que han cambiado, afectando los índices de medición. Esto es porque el Indec no mide el consumo que se da a través de las plataformas digitales.

Burgueño admitió que hay verdad en lo que afirma Milei. "Pero esto no es nuevo, es un proceso que viene desde la pandemia. Vos comprás muchas cosas por estas plataformas. Hay un nuevo esquema de consumo en el que cada vez más gente decide no ir a los locales y comprar desde sus casas. En esto tiene razón Milei", explicó.

"Pero también es cierto que el volumen general del consumo está afectado. Y es lógico, porque básicamente no hay plata", agregó. ¿Por qué? Burgueño argumenta que el crecimiento del consumo en supermercados (+1.5%) sigue siendo bajo, ya que para febrero del año pasado el consumo estaba en un muy mal momento. "Es muy poco el crecimiento", destaca. En este sentido, el especialista cuenta que los datos del Indec "no están marcando un buen momento del consumo. No está reaccionando".

Por otro lado, Burgueño brindó un dato revelador: "El rubro de la construcción se encuentra en su peor momento desde la vuelta a la convertibilidad". Y es que que la parálisis de la obra pública explica buena parte del desplome, pero también hay una fuerte caída en el sector privado, particularmente en obras medianas y pequeñas impulsadas por el ahorro en dólares de particulares. “Hoy ni siquiera ese sector dinamiza, porque hay un freno generalizado por la incertidumbre económica y la caída del ingreso. Está muy caro construir en dólares”, concluyó.