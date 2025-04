La eliminación de la Coviar también destapó una grieta entre los productores primarios

La propuesta para eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se puso a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación y las repercusiones siguen generando polémica. Se expresaron referentes de todo tipo: el legislador Damián Arabia (autor de la iniciativa) con sus fundamentos, las autoridades de la Coviar, bodegueros, autoridades de la provincia de Mendoza y ahora también los referentes del sector productivo primario. Los productores viñateros.

A este sector, la medida no le influye de manera directa, porque según la ley 25.849 -la que creó el organismo y que se pretende derogar- el financiamiento de la Coviar corre por cuenta de los establecimientos elaboradores. Es decir, por las bodegas y las procesadoras de uva en fresco y pasas. Por ende, el productor primario no debe aportar un canon por cada kilo de uva que vende, como sí ocurre con el litro de vino producido por las bodegas.

Sin embargo, no son ajenos a la medida ni mucho menos, teniendo en cuenta que son parte integrante del organismo. De hecho, cuando se sancionó en febrero de 2004 la ley que creó el organismo se legitimaron 18 organismos integrantes, cuyos representante tienen el derecho de voz y voto.

Entre ellos, se encuentran varios organismos que nuclean a viñateros tanto de Mendoza como de San Juan. Un ejemplo es la Asociación de Viñateros de Mendoza que tiene un representante en el directorio. Se trata de su actual presidente, Eduardo Córdoba, quien fue consultado por MDZ sobre el proyecto y no dudó en expresar su rechazo.

"Estamos absolutamente en contra. Sin la obligatoriedad no van a haber aportes, se va a desfinanciar la Coviar y va a dejar de cumplir con una gran cantidad de medidas y de objetivos en las que hemos participado. La Coviar es una entidad público-privada que incluso se pensaba tomar como modelo para otros sectores, como el de la leche. Resulta que ahora de golpe y porrazo con esto de dejar todo librado a la oferta-demanda se quiere eliminar. Sabemos que hay una regla de mercado, pero en este caso no cabe porque es desconocer los logros del Plan Estratégico Vitivinícola y cómo se trabajó con participación de los productores de todas las regiones", esbozó.

En ese sentido, Córdoba defendió los logros de la gestión del organismo. "La Coviar fue creada por consenso, se financia con fondos del sector privado que son 40 centavos por litro. Se ha logrado con ella, por ejemplo, la lucha en contra del alcohol 0, los aportes de fondos del BID para poder financiar proyectos de apoyo al productor, la eliminación de las retenciones al mosto. Como productor me siento beneficiado", señaló.

Eduardo Córdoba, de la AVM. (Foto: Gentileza AVM)

Sin embargo, las opiniones entre los productores no están exentas de esta nueva grieta que se abrió en la vitivinicultura. De hecho, no todos se sienten representados por la Coviar y algunos hasta dudan de la eficacia en el cumplimiento de las líneas de acción que implican al sector primario. Tienen una mirada crítica de la gestión, y denuncian que el organismo no es más que otro eslabón de la cadena desigual que corta el hilo por los más delgado, es decir el productor.

En este sentido, desde la Asociación de Productores del Oasis Este (APROEM), que nuclea al grueso de viñateros del este, salieron a manifestar su apoyo a la medida. Tienen un argumento muy concreto y fue explicado a este medio por su presidente, Edgardo Roby.

"El aporte obligatorio de la Coviar al final lo terminamos pagando todos los productores, porque es un costo que la bodega le traslada luego al productor cuando compra la uva. Todo eso concluye en un menor precio de la materia prima. Por eso, la Coviar debería funcionar con los aportes de quienes quieran aportar, pero que no sea obligatorio para todas las bodegas", explicó.

En relación a la conformidad o no del cumplimiento de los ejes de la Coviar, Roby dejó en claro: "Si el PEVI teóricamente era para mejorar la materia prima y al productor primario, lamentablemente no se cumplió. Cada vez tenemos más fincas abandonadas por productores medianos y chicos, y muchas más plantadas por las grandes empresas. Reemplazamos 100 productores por uno. Esa es la realidad. Capaz hay mucha gente a la que le puede haber ido muy bien gracias a la Coviar. Pero si hay productores primarios a los que les fue bien quiero que me expliquen por qué".

Para concluir, el referente de los viñateros del este habló justamente de la representación del sector en el directorio de la Coviar, con críticas a las entidades. "Habría que estudiar bien si realmente las personas que pusieron del sector primario representan a los primarios o no. Lamentablemente, como las organizaciones que entraron primero lo hicieron por ley, ahora sí te pueden llegar a dar una silla, pero solamente vas a tener voz y no voto", concluyó.