El PBI creció un 4,4% en 2025, con mejora en el consumo y la inversión

El PBI argentino cerró el año 2025 con una mejora de 4,4%, con una variación del 2,1% interanual en el último trimestre.

El Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre de 2025 mejoró un 0,6% y, de esta forma, la actividad económica cerró el 2025 con un 4,4% positivo y creció un 2,1% en el último tramo del año respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma cortó una racha de dos caídas consecutivas, del 1,9% de 2023 y del 1,3% de 2024.

En la medición por sectores, respecto de todo el 2025, la mejora del PBI se puede atribuir a una mejora del Consumo privado (7,9%), del Consumo público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4% en nuevas inversiones).

Por el lado de la oferta, entre los sectores de actividad que mostraron un incremento se destacan Intermediación financiera (24,7%) que representó 0,82 puntos porcentuales de toda la suba, Explotación de minas y canteras (8%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). Tuvieron caídas Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1% ).

pbi 2025 Para el año destacó también el fuerte crecimiento del comercio exterior, con exportaciones que mejoraron un 7,6% e importaciones que subieron un 27%.

La industria manufactuera, por su parte, cerró 2025 con una mejora del 0,8%, aunque concluyó el año con una fuerte caída del 5% en el último trimestre.