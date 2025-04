Récord histórico de exportaciones de servicios en 2024

Aunque son una porción menor del comercio exterior, las exportaciones de servicios tuvieron un fuerte crecimiento en el año 2024. Según el relevamiento llevado a cabo por la Gerencia de Inteligencia Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), presidida por Diego Sucalesca, alcanzaron una cifra récord de US$ 17.122 millones, con un alza interanual de 6,3%. Entre enero y diciembre de 2024, las exportaciones totales alcanzaron un valor total de US$ 79.721 millones, según el informe de INDEC.

Servicios basados en el conocimiento. foto AAICI

Los principales servicios exportados fueron los agrupados en el rubro Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), con US$ 9.562 millones, que explicó la mayor parte del crecimiento y dejó un saldo comercial positivo de US$ 718 millones; un 15% más que en 2023. Le siguieron Viajes con US$ 4.959 millones y Transporte con US$ 2.197 millones.

El incremento de las exportaciones en el sector SBC se explica, especialmente, por el desempeño de los servicios empresariales, que hicieron un aporte total de US$ 5.917 millones (+16,4% interanual), y los servicios de telecomunicaciones, informática e información, que alcanzaron US$ 2.810 millones (+14,7%).

En cuanto a los destinos, las exportaciones de SBC en 2024 se dirigieron a 74 países. El principal de ellos fue Estados Unidos, con un total de US$ 4.406 millones, un 15% mayor que en 2023.

Estados Unidos fue el destino con mayor aumento en términos absolutos (+ US$ 527 millones), le siguieron Brasil, con (+ US$ 161 millones y el Reino Unido (+ US$ 90 millones).