El alentador pronóstico que festeja el Gobierno sobre el precio del dólar

Ya casi termina la primera semana sin cepo cambiario para individuos y el dólar sigue acomodándose entre las demanda del mercado. Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) suspendió las ventanillas de pases activos (préstamos) a otros bancos, lo que ha impulsado a las entidades financieras a conseguir una mayor liquidez.

¿La consecuencia? Aumentaron los plazos fijos en pesos hasta un 38%. El Banco Nación fue el primero en llevar adelante la medida, y rápidamente lo siguieron otros. Esto abre un nuevo mundo de posibilidades para quienes puedan permitírselo. Carlos Burgueño explicó el mecanismo del famoso carry trade y dio un nuevo adelanto del precio del dólar en MDZ Radio FM 105.5.

La bicicleta financiera (carry trade) es una vieja conocida el sistema financiero argentino. A partir de las nuevas tasas de interés de los bancos, que superan con mucha diferencia la devaluación esperada del dólar, se está generando un nuevo ciclo de colocaciones especulativas a corto plazo. El objetivo es claro: hacer rendir los pesos en los plazos fijos para después retirarlos y comprar dólares con la diferencia que otorga el plazo fijo incluida.

Burgueño comentó que el dólar se mantiene prácticamente planchado. "Está bajando y va a seguir bajando porque no hay pesos", agregó. Y es que el especialista contó que fuentes muy cercanas al Gobierno nacional le revelaron un dato clave: "Tuve una charla. Milei va por la revancha ¿Cuál es? El dólar va a valer menos de $1.097. Nadie confió en sus números. Ni el FMI ni los economistas, pero al final van a ser los correctos".

Javier Milei festejó la apertura del cepo por las redes sociales. Foto: Presidencia

En este sentido, Burgueño dijo que Milei cree que va a seguir bajando el precio del dólar porque ya empezó la liquidación (venta de dólares) y no hay pesos para que "presione" mucho la demanda de dólares. "Estamos hablando de US$ 6.000 millones en pesos, que van a pujar con los US$ 12.000 millones con los que cuenta el Banco Central tras el acuerdo con el FMI. No hay forma de que se vea forzado", explicó.

Así es como vuelve, entonces, el carry trade. "Vos tenés un plazo fijo que te rinde un 38% en pesos. Ponés un monto importante en el banco. De acá tres meses te vas y volvés a comprar dólares con ese 38% de interés agregado" sostuvo y concluyó: "Yo no veo mucho riesgo en esto, salgo una pregunta para el Gobierno nacional: ¿Qué hacés con los pesos inventados por el interés? Hay que encontrar una manera de licuar esos pesos. No es un problema muy grande en la economía de hoy, pero sigue existiendo".