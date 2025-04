El dueño de un reconocido mayorista dio detalles de una nueva suba de precios

El empresario mayorista mendocino Rubén David, referente del sector comercial de alimentos y artículos de primera necesidad, brindó en MDZ Radio FM 105.5 un diagnóstico detallado sobre el panorama de precios tras la reciente apertura parcial del cepo y la consecuente corrección del tipo de cambio.

El dólar aumentó un 18% este lunes y alcanzó los $1250 una vez comenzó a regir la apertura del cepo. Desde ahí, el valor de la moneda estadounidense ha ido bajando de precio, aunque esto no será suficiente para evitar el impacto en las góndolas de los supermercados.

Escuchá la entrevista completa:

El responsable del mayorista Oscar David contó que ya han registrado algunos aumentos importantes por parte de los proveedores: "El martes empezaron a llegar las listas. Estoy enojado con algunas empresas porque me parece que los aumentos no tienen justificación. Yo creo que esto es es distinto a lo que había pasado anteriormente en el país y me parece que necesitamos apoyar todo el cambio".

"Recibimos listas de precios con subas del 9% al 10% en aceites, harinas, productos de campo, legumbres, arroz y fideos. Esto es prácticamente una suba con la corrección del dólar completo", detalló David. Al subir el dólar aumentan los costos y se reducen los márgenes de ganancia para estas empresas, razón que desde su posición justificaría el aumento de precios en el producto final. En este sentido, el empresario cree que había una manera de imponer el aumento de una forma "escalonada", para que no impacte tanto en el bolsillo de los consumidores.

"No se sabe qué va a pasar. Puede ocurrir que la semana que viene estemos con un dólar a $1.150 y estemos cobrando precios que no corresponden", argumentó. Y así disparó contra las empresas que aumentaron: "Creo que deberíamos ser un poco más responsables".

De cara a los aumentos, David aseguró que intentarán "amortiguar" su impacto: "No hemos subido el precio de algunos productos... pero sé que tengo poco stock y el aceite o la harina son productos parte de la canasta básica que nuestros clientes compran de forma permanente"

"Puedo usar el stock que tengo. No le compré a algunos esperando que esto retroceda, pero veremos qué es lo que sucede durante la semana. Una vez el nuevo stock llegue a las góndolas, los aumentos de precios serán del 4% o 5%", concluyó.