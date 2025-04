Con el fin del cepo comienza una "nueva etapa" del programa económico

El especialista Carlos Burgueño advirtió en su columna diaria de MDZ Radio FM 105.5 que la salida del cepo cambiario marca una "nueva etapa" para el programa macroeconómico que está llevando a cabo el Gobierno libertario de Javier Milei. Según contó, la combinación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la liberación parcial del cepo cambiario responden a un nuevo programa cuyo diseño responde más a las exigencias del organismo estadounidense que a la propia estrategia nacional.

A través del nuevo acuerdo, el gobierno logró disponer de US$ 23.100 millones de libre disponibilidad, de los cuales US$ 12.000 millones ingresan "de inmediato" y proyecta alcanzar unos US$ 30.000 millones a corto plazo, sumando aportes del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. "La conclusión es que los dólares están. Ahora hay que ver cómo se usan a partir de ahora", comentó.

Escuchá la columna completa:

Un destacado: "Si después de todo esto las reservas del Banco Central siguen bajando, llegará un momento en el que tampoco va a alcanzar. Aunque el problema ya deja de ser urgente. Ahora es monitoreable".

Sobre la salida del cepo, Burgueño explicó que, de los "cinco cepos cambiarios" vigentes, solo se levantó completamente el que afectaba a los individuos. "Ya no rige más el tope de los 200 dólares ni las restricciones administrativas que limitaban el acceso a las divisas", agregó. El especialista aclara que el cepo a las importaciones está “casi liberado”, mientras que permanecen vigentes otros tres: a las empresas (dividendos y deuda), por control cruzado oficial/paralelo y otros específicos.

"El dólar MEP va a seguir existiendo para comprar bonos y acciones. Junto al blue. Hay un 40% de economía en negro que no puede comprar dólares al oficial", subrayó. "El dólar blend y el plazo de 30 días para el pago de las importaciones de bienes. Con esas dos restricciones fuera del juego, todo el que exporte lo va a dólar oficial. No hay vuelta", sostuvo.

Una nueva etapa

La relación con el FMI es clave en esta nueva etapa: "Al final del día es el FMI el que le tuerce la mano a Milei para que devalúe. El organismo pone la plata y entonces las condiciones. Ya no se confiaba en el programa económico anterior".

¿Cuáles son las consecuencias de esto? "Se necesitaba entrar en una nueva etapa y la verdad que los términos, los tiempos y las características de esta etapa las fijó más el Fondo Monetario Internacional que la Argentina. Es más su programa económico que nuestro", explicó.

En conclusión, el FMI impulsa cambios que ya exigía "desde hace años". Entre las condiciones se cuentan "una reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional eliminar el monotributo, los subsidios a la energía, al gas y al agua, sobre todo para la clase media. Acelerar las privatizaciones reformas monetarias. Hay de todo. Es un programa económico y para nada sorpresivo".