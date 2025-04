El Banco Central perdió US$ 65 millones más y las reservas esperan el refuerzo del FMI

Aunque la guerra comercial iniciada en Estados Unidos entró en una etapa de negociación- salvo China-, con el resto del mundo no alcanzó para contener el pesismo de los mercados que anticipan una recesión económica. En la Argentina, la casi confirmación de la llegada del crédito del FMI tampoco alcanzó para frenar las malas nuevas internacionales y volvieron a caer bonos y acciones.

El Banco Central volvió a perder dólares. La entidad intervino con ventas netas por US$ 62 millones. De esta forma, suma en lo que va del mes de abril un saldo negativo de US$ 310 millones.

Las reservas brutas internacionales informadas, en tanto, cedieron US$ 21 millones desde la anterior jornada hábil, con lo que quedaron en US$ 24.712 millones. No obstante, el inminente acuerdo que realizará el Gobierno con el FMI prometen reforzar rápidamente esta cuenta.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, cerraron con fuertes bajas. El índice Merval perdió 2,21% y terminó en 2.123.391 puntos.

Entre las acciones que más perdieron están TGS (-8,1), Supervielle (-5,4%), Banco Macro (4,8%) y Galicia (-3,5%). Comercial del Plata, en tanto, ganó 7%.

En el caso de las ADR en Nueva York, las bajas fueron del mismo tenor: YPF (-6,1%), Tenaris (-4,5%), Globant (-6,8%), Galicia (-5,4%) y Edenor (-5,7%).

El índice Riesgo País, medido por el J.P. Morgan, se ubicó en 927 puntos básicos, con una suba de 38 puntos (4,2%) respecto del cierre del día anterior.

El dólar blue o libre cotizó al cierre de la jornada en $1365, con una suba de 0,7%. Los dólares financieros operaron con subas aún mayores. El CCL ganó 1,9% hasta $1367 y el MEP 1,8% hasta $1365. El dólar mayorista, en tanto, cerró a $1.077,5 por unidad, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 280 millones, además de otros US$ 1361 millones en el mercado de futuros.