La cláusula clave que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional

El pasado lunes, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó a la prensa que es "razonable" el pedido de Argentina de recibir un primer desembolso del 40% en el comienzo del nuevo acuerdo con Argentina. Esto se fundamentaría en el hecho de que el Gobierno de Javier Milei ya llevó acabo un fuerte ajuste a la economía durante su primer año de gestión, que estuvo incluso por encima de los estándares del organismo.

Poco a poco se va cerrando el nuevo acuerdo y los puntos clave cada vez son más transparentes. Luis Caputo, ministro de Economía, adelantó que el monto del préstamo alcanzaría los US$ 20.000 millones, aunque esto todavía tiene que ser ratificado por el board del FMI. También se sabe que este capital se transferiría a Argentina por tramos, en un Programa de Facilidades Extendidas. Carlos Burgueño, periodista especializado en economía, reveló en su columna diaria por MDZ Radio FM 105.5 nuevos detalles sobre este tema.

Escuchá la columna completa:

Burgueño dijo que no hay ninguna novedad en el hecho de que el desembolso del principio vaya a ser más grueso que los demás: "El Programa de Facilidades Extendidas es así. Ya está todo inventado en el FMI. No se puede cambiar el estatuto con el organismo. Ese es un error que en su momento cometió Máximo Kirchner y que lo llevó a pelearse con Martín Guzmán y Alberto Fernández. No se puede, desde la Argentina, alterar el estatuto con el FMI".

En ese sentido, el especialista destaca que el método del Programa de Facilidades Extendidas "siempre es el mismo", es decir, se hace un desembolso "importante" al principio. Después, el programa continúa con otros desembolsos más pequeños trimestre por trimestre, a medida que Argentina vaya cumpliendo los objetivos impuestos por el FMI.

La revelación de Carlos Burgueño: "Lo normal es que el programa dure cuatro años, pero esta vez se hará a lo largo de tres". Esto significa que todos el préstamo se transferiría dentro del período de gobierno de Javier Milei, quién seguirá siendo presidente hasta el 10 de diciembre del año 2027.

El especialista contó, además, que los nuevos detalles del acuerdo confirmados tanto por el Gobierno nacional como por el FMI no han sido suficientes para calmar las expectativas en los mercados. "Esto se da por una razón muy clara, y es que hasta que no se conozca cuál va a ser la política cambiaria del Gobierno nacional a partir del acuerdo con el FMI, todo es especulaciones", concluyó.