La actividad industrial no levanta y cae la expectativa

Las expectativas de las empresas industriales argentinas volvieron a caer en la encuesta realizada en el mes de enero por la UIA. El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI), utilizado para adelantar el ciclo de actividad industrial, se ubicó por décima vez consecutiva en zona de contracción, en 42,2 puntos (siendo la zona de expansión superior a 50).

El indicador tuvo una caída de 6,8 puntos, por debajo del de octubre 2024, aunque 12,3 puntos por encima de enero de 2024, cuando la industria se vio afectada por la recesión. La central empresarial advirtió, no obstante, que las caídas en el mes de enero son normales por el periodo estival.

Entre las principales variables, se destaca que el 42,3% de las empresas indicó una caída en su producción, mientras que sólo el 18,3% registró subas. En igual sentido, el 44,8% de las empresas redujeron sus ventas, mientras que sólo un 22,2% de ellas las incrementaron.

Solo el 11,5% de las empresas incrementó su dotación de personal frente a un 17,6% que la redujo, contrastando con el relevamiento anterior, donde el 17% había registrado aumentos y el 14,2% recortes.

Otro punto a destacar son los costos de producción que se ubicaron como la principal preocupación entre las empresas y desplazaron a la caída de la demanda, que había ocupado el primer lugar en los dos relevamientos anteriores. De esta manera, un 40,6% de las empresas relevadas indicó que los costos son su principal preocupación. Se trata de una suba de 15 puntos respecto al relevamiento anterior.

En cuanto a las expectativas, menos empresas percibieron una situación peor a la del año pasado, mostrando una mejora tanto a nivel empresarial, como sectorial y nacional. No obstante, las expectativas de cara a futuro se moderaron, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).