Un director del Banco Central afirmó que "la gente tiene que confiar en los bancos"

El Gobierno nacional se encuentra más cerca que nunca de cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Juan Curutchet, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habló con MDZ Radio 105.5 FM y dio detalles sobre las políticas económicas del gobierno, la situación actual del crédito en el país y las reservas del organismo.

Curutchet destacó los "avances alcanzados" en el sistema bancario, todo ello a partir de la gestión de Milei. El director del Banco Central está en Mendoza listo para dar una conferencia con el nombre "Del cambio a la expansión del crédito".

En sus palabras, "los cambios macroeconómicos del año pasado tenían como propósito recuperar el crédito en la Argentina y esto ya empezó a verse en términos reales. El crédito en pesos aumentó un 100% y el crédito en dólares un 200%. Aumentaron todas las líneas de crédito. Ya sea a empresas, créditos personales, familias y créditos hipotecarios que son temas muy sensibles", explicó.

Sobre las hipotecas, el director identifica un "muy buen ritmo" de recuperación porque ahora mismo "estamos alcanzando las 70.000 hipotecas por año". Sin embargo, matizó diciendo que "no es suficiente" porque el sistema todavía no se puede permitir créditos que cubran el costo completo de construir una casa, por ejemplo. "No todos pueden acceder a los créditos pero cada vez más gente va calificando", afirmó.

Juan Curutchet (centro) está a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Foto: Instagram @j.curutchet

Uno de los puntos más sensibles que exploró Curutchet fue la falta de confianza del argentino en el sistema bancario, producto de la historia de las últimas décadas: "Al ahorrista hay tratarlo bien. Si el ahorrista confía y deja el depósito en el banco, el sistema bancario tiene nafta... porque los bancos básicamente prestan la plata de la gente, no la de ellos. Por cada ocho pesos de presta, siete son depósito de la gente. Si la gente no confía, no hay plata, no hay crédito. Entonces tenés que tratar bien al ahorrista".

"La gente no es tonta y pone su plata fuera del sistema bancario, comprando dólares. Es la historia de Argentina de los últimos 40 años. Por eso yo creo que no tenemos que pisar las tasas de interés de los plazos fijos. Tienen que estar, por lo menos, por encima de la inflación", sostuvo

Por otro lado, el director ve mucho valor en el objetivo del gobierno de "ordenar" las cuentas públicas. Destaca que "un 2% de inflación mensual es un éxito para nosotros, por lo que hemos vivido. Pero para el resto del mundo esa cifra es una locura".

Por último habló sobre el acuerdo con el FMI y lo calificó de "buena noticia" por el siguiente motivo: "Acelera un proceso de reapertura económica en el sentido de liberar restricciones del tipo de cambio (cepo) que perjudica gravemente la inversión. Hoy un inversor extranjero interesado en el país pregunta las condiciones y cuando le explicás que no puede cobrar dividendos porque el Banco Central no se lo puede aprobar por el cepo, bueno, obviamente no le entusiasma mucho la Argentina. No puede llevarse la plata".