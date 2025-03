El peso innegable de la economía informal y la "sinceridad" del dólar blue

En Argentina, la economía informal se ha convertido en un fenómeno tan grande como visible. A pesar de que se hayan aplicado políticas a los largo de los gobiernos para intentar regularizar el empleo, la realidad muestra que al menos el 40% de la economía argentina se halla en la informalidad. Esto no solo impacta la recaudación, sino que también le da fuerza al mercado paralelo de divisas protagonizado por el dólar blue.

Son millones los argentinos que dependen de trabajos no registrados o de intercambios comerciales fuera de las regulaciones, sin las garantías laborales que deberían tener por ley. Carlos Burgueño analizó la situación en su columna diaria de economía por MDZ Radio 105.5 FM.

Escuchá la columna completa:

Burgueño contó que uno de los principales motores de esta economía paralela es la necesidad de adaptarse a los cambios de valor del peso por la inflación, además del cepo cambiario que está vigente desde el 2019. Como ya se sabe, ante la inflación los ahorristas prefirieron refugiarse en una moneda más estable como el dólar. Ante el cepo y la inflación, rápidamente creció la compra y venta de dólares por fuera de la ley: el dólar blue.

Así es el dólar blue hoy en palabras de Burgueño: "El blue no es un mercado legal, pero a su vez es muy transparente. Se maneja con las mismas personas desde hace muchos años. En una Argentina que tiene un 40% de su economía en negro, es lógico que esto suceda".

"Los que manejan ese mercado no cuentan con más de U$$ 10 millones. Y es gente de relativa notoriedad. Se llaman mayoristas. Es un mercado transparente porque es absolutamente honesto en su deshonestidad. No se duda de eso. Cuando alguien saca los pies del plato, queda afuera del negocio. Yo puedo asegurar que en este mercado no hay narcos ni traficantes de armas. ¿Por qué? A ellos mañana los descubren y no podes a todo el negocio vinculado a ello", explicó.

La existencia del dólar blue pone de manifiesto una contradicción central. Por un lado, el gobierno siempre buscó mantener una imagen de estabilidad a través de las tasas de cambio, mientras que, por otro, la sociedad respondía con una cotización paralela que reflejaba el verdadero desajuste entre la política oficial y las necesidades del mercado real.

Y por supuesto que el fenómeno se sigue produciendo hoy. "La razón es la informalidad. De cada 100 dólares que se manejan en Argentina, 40 son informales... y para algún lado tienen que ir, en algún lado se tienen que volcar", comentó el especialista.

En ese sentido, Burgueño concluye que el mercado del dólar blue lo abarca todo: "Desde la pareja de jubilados que pudieron juntar 100.000 pesos y fueron a la cueva para comprar 100 dólares hasta el productor que despachó grano por izquierda y consiguió 40 mil dólares para comprarlos de manera informal".