Empleados de Comercio: cómo quedarán los salarios a partir de abril tras el nuevo acuerdo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) ha alcanzado un acuerdo con las cámaras empresarias y el Gobierno para el primer trimestre de 2025. El acuerdo establece aumentos salariales que tomarán como base la remuneración de diciembre de 2024, y los empleados de comercio verán un incremento en sus sueldos de un 1,7% a partir de abril.

El acuerdo, que fue firmado semanas atrás, fue homologado por el gobierno de Javier Milei y confirmado mediante la Disposición 12/2025, publicada en el Boletín Oficial, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Con estos aumentos, los trabajadores de comercio acumularán un incremento del 5,1% en sus salarios a lo largo del primer trimestre del año.

Detalles del aumento

El aumento será escalonado en un 1,7% durante los primeros tres meses del año. En concreto, los empleados de comercio verán este incremento en sus salarios a partir de abril, antes de que se reanuden las negociaciones para ajustar el acuerdo en los próximos meses.

Además, la FAECyS comunicó que se convocará a nuevas reuniones con el objetivo de revisar las escalas salariales, los porcentajes y las sumas acordadas, de acuerdo a las variaciones económicas que puedan producirse durante el año.

Condiciones del acuerdo

Es importante señalar que estos aumentos toman como base el salario de diciembre de 2024 y se abonarán como una asignación no remunerativa, no acumulativa. Esto significa que no se sumarán a la base salarial para el cálculo de futuros aumentos. Sin embargo, los nuevos valores se utilizarán para el cálculo de adicionales, como el presentismo y la antigüedad.

¿Cómo quedan las escalas salariales tras el acuerdo?

A continuación, se detallan las nuevas escalas salariales para los empleados de comercio, según su categoría:

Maestranza:

Categoría A: $945.003

Categoría B: $947.739

Categoría C: $957.324

Administrativos:

Categoría A: $955.272

Categoría B: $959.382

Categoría C: $963.488

Categoría D: $975.813

Categoría E: $986.082

Categoría F: $1.001.145

Cajeros:

Categoría A: $958.694

Categoría B: $963.488

Categoría C: $969.651

Auxiliares:

Categoría A: $958.694

Categoría B: $965.540

Categoría C: $988.136

Vendedores: