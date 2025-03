La obra pública se vuelve "más necesaria" tras las tragedias en Bahía Blanca

Javier Milei llegó a Bahía Blanca. Mientras la comunidad se enfrenta a la magnitud de la tragedia (16 fallecidos y más de 100 personas no localizadas), la expectativa por los anuncios del presidente es alta, especialmente sobre el apoyo financiero desde Nación y la reconstrucción de la infraestructura dañada por las inundaciones.

En este contexto, el economista Carlos Burgueño ofreció su visión en su columna diaria por MDZ Radio destacando la necesidad de impulsar la obra pública como una de las principales respuestas a las crisis que atraviesa el país.

Burgueño señaló que, más allá de los esfuerzos del gobierno provincial de Buenos Aires para atender la emergencia, la obra pública es "fundamental" para la recuperación de Bahía Blanca: "Yo creo que hay una visión de que el ajuste fue demasiado feroz. Era innecesario. Bahía Blanca es un ejemplo de cómo en algunos casos no puede no haber obra pública".

Por otro lado, reveló que hay funcionarios "más cercanos" a Milei, ya sea del PRO o de Juntos por el Cambio, que "coinciden" con esta visión de la coyuntura. La falta de inversión en infraestructura es una de las grandes críticas que recibe el Gobierno nacional, que no ha logrado ejecutar los recursos disponibles para proyectos de este tipo.

Aun así, el especialista cree que "está muy bien" el plan de ayuda financiera que impulsará la provincia de Buenos Aires a los damnificados por el temporal de Bahía Blanca. "Acá no hay tiempo para especular si usan bien o mal los subsidios. Son más o menos 30.000 familias que van a recibir 800.000 pesos, entre otras medidas", comentó y destacó: "Ante la tragedia, así hay que actuar".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: Agencia Noticias Argentinas

Axel Kicillof le pidió a Javier Milei que parte del préstamo del FMI vaya a Bahía Blanca. Sobre el tema, Burgueño tiene una opinión contundente: "Lo que dijo Kicillof es una pelotudez. Cualquiera que sepa del tema sabe que esa plata no puede usarse para cuestiones particulares. Hay dólares en el Banco Central para hacerle frente a la crisis. Y los organismos financieros que atienden estas cosas son otros, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".

Bajo la consigna "No hay plata", el gobierno de Javier Milei paralizó la obra pública a comienzos del 2024. "Que no haya plata para esto es verdad. Pero tampoco se están ejecutando obras públicas que tienen financiamiento internacional. Y no hay razón para no hacerlo. Por otro lado, tampoco están avanzando en los planes de incorporación del capital privado a la obra pública. Esto significa que no hay nada. Es un error", concluyó Burgueño.