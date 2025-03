El Banco Central recuperó reservas en un día positivo en los mercados

El Banco Central finalizó la jornada con compras neta por US$ 80 millones en el Mercado Libre de Cambios (MULC) y acumuló un positivo en el mes de marzo de US$ 576 millones y las reservas brutas internacionales informadas subieron US$ 274 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 27.959 millones.

Shutterstock

El índice Merval salió de la zona de crisis y subió fuerte un 5,3% con 2.272.936 puntos. Todo el panel de líderes cotizó en poitivo. Sobresalieron TGS (+10,03), Supervielle (+8,5%), TGN (+7.9%) e YPF (6,7%). De la misma forma, kas ADRs argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron subas firmes de hasta el 10%.

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 718 puntos básicos, con una baja de 5 puntos.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una suba de 0,8% hasta $ 1230 para la venta. En tanto, el CCL también gabó posiciones un 0,3% hasta US$ 1229. El MEP cedió apenas un 0,1% hasta $ 1229.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.066,75 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 336 millones y de US$ 512 millones en el Rofex.