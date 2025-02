Comienza la apuesta más fuerte para bajar la inflación: disminuye el crawling peg

Comienza este lunes la primera gran apuesta del Gobierno en materia financiera y cambiaria: la fórmula que combina la baja del ritmo de devaluación mensual controlada (crawling peg) del 2 al 1% y la caída de la tasa de interés anual por debajo del 30% anual y con resultado tenuemente positivo en pesos. Con esta combinación, Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscan un solo resultado: que la tasa de inflación perfore la barrera del 2% y empiece a arrojar resultados de 1% por delante desde marzo. Y que, en algún mes del primer semestre del año, muestre un cero por delante. Y así hacer más creíble la proyección que se especulaba en el fallido presupuesto 2025 que indicaba un alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por debajo del 24%.

Concretamente 18,8%, según la línea fina de la ley que no llegó a tratar (y menos aprobar) el Congreso Nacional. La idea también es que además de la contracción de la tasa de devaluación, vía reducción de la tasa de interés, la baja se traslade a los precios de los créditos a privados; especialmente pymes y particulares para consumo vía prestamos personales o mayo financiamiento de las tarjetas de crédito. Percibe el Palacio de Hacienda que el deslizamiento negativo que vienen sosteniendo las tasas de interés de referencia del Banco Central no tienen correlación con una contracción importante en los costos de los créditos a privados, pese a una demanda creciente. Siendo una gestión libertaria no intervendrá de manera directa. Pero si quiere seguir de cerca la política financiera de movimientos de pesos entre bancos y particulares, para ver porque no hay una mejora en las tasa de interés a particulares.

Sobre la reducción a la mitad del crawling peg, los informes de este fin de semana de la mayoría de los consultores y analistas, coinciden en que la fórmula podría dar resultado, si se sostienen los parámetros de emisión cero y base monetaria controlada. En este sentido, el trabajo presentado por la Fundación Capital indica que hay una marcada apuesta oficial a la desinflación durante 2025, “en un año marcado por las elecciones de medio término”. Según el instituto que maneja Carlos Perez, “nuestro escenario base prevé una nueva desaceleración de la inflación este año, pudiéndose quebrar la barrera del 2% mensual en la primera parte del año”. Para conseguir esta meta, a las señales marcadas por la reducción del crawling peg al 1% anual y la reducción de las tasas de interés, En efecto, no sólo recientemente se anunció la reducción en el crawling peg al 1% mensual, la Fundación Capital suma “que se advierte una política salarial más dura, donde las autoridades no avalarían paritarias que superen la inflación, cuestiones que vienen a adicionarse a las políticas fiscal y monetaria restrictivas y una brecha que se mantiene intervenida”.

Las conclusiones del informe presentado este fin de semana son las siguientes: