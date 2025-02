Sin novedades sobre el acuerdo con el FMI, la economía cruje por donde puede

Los mercados financieros volvieron a desplomarse este martes, mostrando el nerviosismo que reina entre los operadores ante la falta de noticias que logren despejar los nubarrones.

Las acciones se derrumbaron mostrando caídas superiores al 6% y con un nivel general en el índice S&P Merval, el indicador clave de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que tras caer 4% recuperó algo de aire hacia el final de la rueda para ubicarse en caída del 2,8%.

En el mismo sentido, se movieron los papeles de acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con bajas generalizadas, tocando niveles de hasta -5%, con la única salvedad de los ADR de Telecom Argentina, que llegaron a subir más de 2%, empujados por el anuncio de quedarse con el paquete de Telefónica, que trascendió en la tarde del lunes. Pero finalmente terminaron con caída del 1%.

Los mercados están nerviosos y expectantes y eso se refleja también en la suba del riesgo país, que tocó los 745 puntos básicos. El mercado cambiario, en tanto, también mostró inquietud, al punto que el dólar informal y los financieros se mantienen con tendencia alcista.

Entre las razones de este comportamiento en el mercado financiero, hay que anotar, sin dudas, el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pese a que l Gobierno insiste en que es inminente. La mini gira presidencial por Estados Unidos no logró avanzar n forma decisiva en un entendimiento con el organismo financiero multilateral, ni mucho menos cuál será el monto de la asistencia financiera en billetes contantes y sonantes.

Hubo sí, algunos respaldos importantes al programa económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, de parte de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para los mercados parece no ser suficiente y con la volatilidad de los últimos días recuerdan aquello de "show me the money". Necesitan medidas concretas de afuera pero también del país. Preguntas cuándo se levantará el cepo, qué pasará con la actividad económica y el empleo, cómo atacar el atraso cambiario que ya está complicando a numerosos sectores exportadores, aún no tienen respuesta.

Mientras tanto se confirmó que la economía cayó 1,8% en 2024, a partir del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) difundido ayer por la tarde. Es un dato negativo, pero, sin dudas, mucho mejor que lo que se esperaba a principios de año.

La gran asignatura pendiente sigue siendo la inflación, que aún navega al 2,2% mensual, y se espera que en febrero suba algunas décimas.

Hay mejoras, sin dudas, pero la pregunta que se hacen muchos asalariados y personas que perciben ingresos fijos como jubilados, pensionados y perceptores de planes sociales es cuánto tiempo más habrá que esperar. Es que más allá de los anuncios en el sentido de que los salarios le empezaron a ganar a la inflación.

En este punto, la sensación térmica de la calle es que tal mejora no se llega a los bolsillos, no lo ven ni lo sienten, y ahora encima el Gobierno homologa sólo aquellas paritarias que acuerdan ajustes mensuales en torno al 1% y no más que eso. Difícil recomponer salarios y consumo en ese contexto.