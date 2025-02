La clave para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Mientras el Gobierno nacional se recupera del Libragate, escándalo que cruzó fronteras, los funcionarios oficialistas buscan acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora mismo el organismo estadounidense se presenta como un pilar cada vez más importante para el plan económico.

El Gobierno está necesitado de dólares, buscando una reactivación económica e intentando mantener planchada la inflación mensual. Carlos Burgueño brindó su análisis diario en MDZ Radio 105.5 FM y dijo que hay una "persona clave" para disuadir al FMI de acordar con Argentina.

El acuerdo con el FMI

A lo largo de los últimos meses el país ha estado negociando con los técnicos del FMI. El objetivo es un acuerdo que permita continuar con el programa financiero, pero buscando condiciones que no desestabilicen aún más la situación interna del país.

"La clave para lograr el acuerdo con el FMI es Gita Gopinath"

El especialista dio un repaso de cómo es la situación ahora mismo entre Argentina y el FMI. Según contó, Kristalina Georgieva (Directora Gerente del organismo) está a favor del acuerdo. "Está todo bien con ella y el apoyo es total... el problema es el staff técnico del organismo. A ellos hay que convencerlos para lograr el acuerdo con el FMI", reveló Burgueño.

Y es que las objeciones de los técnicos han tenido mucho que ver con la política monetaria aplicada por el Gobierno nacional, que también ha provocado muchas críticas entre varios economistas versados en la materia. Acá hay un dato crucial: "Me cuentan que el punto sigue siendo la política cambiaria. Ya arreglaron que no va a haber dólar blend, pero la cuestión es el grado de liberación del tipo de cambio (eliminación del cepo o flotación cambiaria). Para el FMI el problema gira alrededor del dólar y no del del peso".

Este fin de semana Javier Milei se fue de gira por Estados Unidos y se publicó una foto de él con varias personas destacadas:

Manuel Adorni, Karina Milei, Javier Milei y Luis Caputo con miembros del FMI en EEUU. Foto: Presidencia de la Nación

"Esa foto es muy importante", subrayó el especialista. En ella hay tres mujeres: Karina Milei, Kristalina Georgieva y, casi al final a la derecha, Gita Gopinath. "Ella es la clave para lograr el acuerdo con el FMI. Se trata de la segunda al mando del organismo, y lo esencial es que ha formado parte del staff técnico y ella los tiene que convencer. Por lo que me dicen ella está a favor de acordar con Argentina, tal como Georgieva... pero los técnicos siguen firmes", concluyó Burgueño.