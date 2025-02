Cachanovsky: "No estoy de acuerdo con devaluar; hay que liberar el mercado de cambio"

En una semana atravesada por el criptogate y en la que los mercados financieros mostraron una fuerte volatilidad, la economía continúa mostrando signos de debilidad en frente cambiario, y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aún no tiene fumata blanca.

En diálogo exclusivo con MDZ, el economista Roberto Cachanovsky sostiene que "van a faltar dólar mientras haya cepo", porque nadie va a entrar donde no puede salir. Apunta que devaluar sería un error porque es fijar el valor de la divisa "a dedo" y advierte que la actividad económica aún no termina de levantar, con desempeños positivos y negativos, pero en un formato muy heterogéneo. En este contexto, el Gobierno no genera confianza, a lo sumo "la gente tiene esperanza" de que esto puede salir bien, que no es lo mismo, explica.

-La agenda económica hoy parece estar dominada por el atraso cambiario, el acuerdo con el FMI y tal vez no mucho más. Arrancaría por el primero de ellos. ¿Realmente tenemos un tipo de cambio atrasado?

-Primero te voy a dar la respuesta, sí. Ahora te voy a explicar por qué, pero antes una observación. Fijate que primero salió Caputo dando una nota, donde dijo que los precios estaban adelantados y que el tipo de cambio estaba bien. Después vino Milei con una nota que publicó explicando que el tipo de cambio no estaba atrasado. Después dio otra nota Javier Milei, explicando lo mismo y descalificando a Cavallo y echando a Sonia, la hija. Y después salió Federico Sturzenegger en una entrevista que le hicieron en TN, donde también argumentó de una forma muy poco convincente que el tipo de cambio no está atrasado.

Quiero decir con esto que, en menos de una semana, los tres salieron cuatro veces a decir no, no hay problema con el tipo de cambio y salieron a festejar la licitación del bono dólar-linked que, en realidad, no tuvo aceptación buena parte de la demanda.

Eso está mostrando, a mi juicio, que no es lo que dicen, pero saben que hay un problema cambiario.

¿Por qué digo que el tipo de cambio es está atrasado? No voy a hacer ninguna cuenta, simplemente digo conceptualmente, el tipo de cambio oficial, por definición, es un precio máximo. El dólar no puede valer más de tanto y lo voy a mover en tal nivel, pero éste es el precio máximo a que se paga por dólar.

Por definición, ponés un precio máximo siempre por debajo del nivel de mercado, nunca lo pones por arriba. Así que si lo pones por debajo del nivel de mercado está atrasado respecto a lo que sería un mercado libre. ¿Cuánto? Podemos debatir, hay mil cálculos diferentes, pero por definición conceptual, está atrasado.

-Hoy la brecha no pareciera ser tan alta.

-Ojo, porque el Banco Central está interviniendo fuerte en el Contado con Liqui y en el MEP, entonces te baja la brecha. No te olvides que la brecha había llegado al 50% en julio y ahí salieron con el tema de que iban a vender dólares de los exportadores en el CCL y empezó a bajar, pero se empezó a desarrollar con más intensidad el crawling peg. Hay distintas formas de intervenir en el mercado, una fue el blanqueo, que más que un objetivo de recaudación fue un objetivo de recibir dólares, la otra es vender dólares de los exportadores en el CCL. Otra es el nuevo dólar soja que tenemos ahora, con retenciones que bajan transitoriamente para que los tipos tiendan a liquidar, atrasar el tipo de cambio y que la gente esté vendiendo dólares para llegar a fin de mes y pagar la tarjeta de crédito. Hay varios instrumentos que está usando Caputo, para tratar de que la brecha no se le escape. Por ahora lo viene logrando, pero eso no es gratis.

-La baja del crawling peg al 1% a partir de febrero ¿puede acelerar el atraso cambiario?

-Ahí hay un debate porque en realidad ¿cuál es la verdad del índice de precios al consumidor que tenemos? Hoy estaba comparando el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que es de 2022 y el del Indec de hace veinte años. Ves las ponderaciones de qué es lo que consume la gente y se adapta más al índice de CABA que al IPC del Indec, que al ser de 20 años atrás, no ha incorporado servicios de streaming, por dar un ejemplo.

-En general, a la Ciudad le viene dando bastante más, fue 3,1% en enero.

-Sí, yo diría que así, bajando al 1% el crawling peg y con una inflación, que en rigor esté en el 3% y no en el 2%, vas a seguir atrasando el tipo de cambio. Por alguna razón la gente se fue en masa a Brasil a veranear y por alguna razón la gente se va a hacer turismo de compras a Chile.

-Pasemos al otro tema, el acuerdo con el FMI. ¿Por qué se demora tanto el acuerdo?

-El Gobierno gastó 18.000 millones de dólares el año pasado para contener la brecha. El FMI le está pidiendo un tipo de cambio único; y subir el tipo de cambio. Yo no estoy de acuerdo con que haya que devaluar; hay que liberar el mercado de cambio. Devaluar es a dedo, el Gobierno dice cuánto tiene que valer. En cambio, liberar es que el mercado defina cuánto tiene valer y lo más probable es que suba el tipo de cambio.

Tanto hablamos de que íbamos a incendiar el Banco Central y ahora resulta que el Banco Central controla todos los tipos de cambio, controla la tasa de interés, en fin. Tampoco es cierto que no se emita. El año pasado la base monetaria aumentó tres veces y en enero aumentó 12,5%, pero bueno, dejemos de lado eso.

Volviendo el Fondo, creo que, básicamente, lo que le está diciendo es '¿terminá con el tipo de cambio que tenés y no me pidas plata para intervenir en el mercado', porque es lo mismo que hizo Caputo en 2018. Se liquidó 13.000 millones de dólares en un mes para contenerlo y no pasó nada.

-O sea que el Fondo lo que está pidiendo es normalizar de verdad la economía.

-Claro, hay una duda, porque eso es lo que dice el Fondo desde el punto de vista técnico, pero después está la decisión política. No nos olvidemos que el Fondo es una institución pública compuesta por los países que ponen plata. Hay que ver, los técnicos te dicen una cosa y después viene (Donad) Trump y dice bueno, a Milei, como es simpático, le doy. No lo sé. Yo tengo mis dudas porque Argentina en el 2018 consigue un crédito que sobrepasaba los límites que le permitía el organismo. Acá tendría que volver a sobrepasar ese límite. No sé si se lo darán. Eso se va a ver.

-¿El tema sigue siendo la falta de dólares en la economía argentina?

-Yo diría que es mucho más que eso. Dólares te van a faltar mientras vos le pongas un precio máximo. Ahí se contrae la oferta y se expande la demanda. Esto es lo mismo que cuando se pone un control de precios. Como a ese precio la oferta se contrae y la demanda quiere comprar, porque es un precio artificialmente barato. Entonces, vas al supermercado y te dicen un litro de leche por persona, un kilo de azúcar o un aceite por persona. Acá lo mismo, el cepo es eso, a vos te doy, a vos no te doy. El problema es el control de cambios.

-¿Se puede liberar el tipo de cambio sin que, de alguna manera, explote todo?

-El problema es que para vos poder liberarlo sin que te explote todo, tenés que tener primero un equipo económico que genere mucha confianza. Este equipo económico maneja el Ministerio de Economía más como una mesa de dinero que como un plan económico. No tiene gente de trayectoria detrás. Y tenés un problema adicional, no vas a conseguir gente de trayectoria por la forma en que Milei echa la gente, la tira por la ventana. Es muy difícil que un tipo con trayectoria y prestigio se arriesgue a sentarse en el sillón de ministro, deje su laburo, vaya y después porque le tiren las cartas del tarot y dice no este afuera, te tiran por la ventana, pero de la peor forma. Entonces vas a tender a tener a los más mediocres.

Es muy difícil generar un shock de confianza, que evite un salto cambiario importante. Shock de confianza fueron el Plan Austral, por ejemplo, y la Convertibilidad. Te puede gustar o no como fue cada uno, pero arrancaron con un shock de confianza. Acá no lo tenés. Hoy más que confianza, la gente tiene esperanza, que es distinto. Esperanza es 'Dios quiera que salga bien', confianza es 'esto va a andar, pongo plata'. Entonces, yo veo que van a faltar dólar mientras haya cepo, porque nadie va a entrar donde no puede salir.

-El punto es cómo lograr desarmar el cepo.

-Eso se hace en base a confianza. El Gobierno se está peleando con toda la oposición, pero están necesitando en el Congreso que le voten las leyes. Les dicen 'vos sos una rata inmunda, pero ahora votame la ley'. Por más que en la oposición tengan buena voluntad, y.... se hace difícil.

-¿Qué pasa con la actividad económica y con el empleo?

-En términos de actividad económica, si vas el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, el promedio te da que está subiendo. Ahora, cuando vos mirás adentro del EMAE, no son tantos los sectores que están subiendo, la mayoría están abajo y están negativos los que son mano de obra intensiva, por ejemplo, restaurantes y hotelería, comercio, construcción. Los que tenés arriba son, por ejemplo, el sector agrícola y ganadero, pero porque estás comparando contra el año anterior que tuviste la sequía. Automotriz está fuera de combate y ahora se va a sumar el tema de Trump, poniendo aranceles para acero y aluminio.

-¿Puede pegar de la misma manera que en 2018/19?

-Te va a pegar seguro, salvo que Milei logre lo mismo que Macri, cuando EE.UU. le dijo podés exportar, pero hasta un cupo sin arancel, que creo que era de 180.000 toneladas anuales. Vamos a ver ...

Apunten a los "econochantas"

-Se habla mucho de 'econochantas'. ¿Cómo reaccionas cuando escuchás esto? Vos también estás en ese mundo y también recibís ese calificativo.

-Insultos recibí varios. Hace 45 años que ejerzo la profesión, siempre trabajé en forma independiente y en economía. Nunca vi un gobierno que eche tanta gente, ya van por 120, más o menos. Por otro lado, siempre hubo enfrentamientos o debates fuertes, pero con respeto, sin insultos y descalificaciones. Es la primera vez que lo veo. Hubo cierto aumento en el grado de agresividad en la época del kirchnerismo, pero este nivel lo supera, lejos.

-Por último, te quiero preguntar ¿cómo ves el año en materia económica?

-Por ahora, lo que puedo decir es que el Gobierno va a apuntar a contener el tipo de cambio para que le dé un índice de precios al consumidor bajo y de esa forma llegar a las elecciones y tratar de tener un buen resultado electoral. Toda la política económica está al servicio de sus necesidades electorales.

-En ese sentido ¿podemos esperar alguna mejora?

-Podés tener algo de desregulación. Lo que pasa con Federico Sturzenegger, a quien aprecio mucho y con quien he debatido bastante, cuando presenta algo no sabés cuánto es anuncio y cuánto es concreto. Por ejemplo, dicen se termina el tema de los registros automotores, y siguen estando; se termina la VTV, sigue estando. Bueno, cuánto es anuncio y cuánto es lo que efectivamente se lleva a cabo.

