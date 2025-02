Mañana se concreta la venta de una automotriz a un empresario argentino

Después de meses de negociaciones, mañana se concretará el traspaso formal de Mercedes-Benz (Vans y autos) al empresario Pablo Peralta, uno de los dueños del Grupo ST.

La compra de las operaciones de la automotriz (incluida la planta de la localidad bonaerense de Virrey de Pino, donde se produce el modelo Sprinter) no se hará a través de este holding, sino que se realizará mediante la compañía Open Cars, una empresa paralela que tiene Peralta, junto a otros accionistas, y que hasta ahora manejaba un grupo de concesionarías de autos (Peugeot y Forest Car de Chevrolet)

Para oficializar el traspaso, mañana se realizará un evento en la planta, donde se formalizará la venta de la compañía. Por el lado de la compañía estará su actual presidente, Manuel Mantilla, y el responsable de nivel mundial de la división Vans, Francesco Ciancia. Por el lado de los compradores, será el ex presidente de Toyota, Daniel Herrero, quien represente a la empresa.

Hasta anoche, Peralta no se encontraba en el país y no estaba garantizada su presencia. El empresario tenía un compromiso previo en el exterior por otras actividades.

Hay que tener en cuenta que la fecha del anuncio se viene postergando desde hace un par de meses y su confirmación se produjo cuando Peralta ya tenía este compromiso en el exterior.

De todas maneras, desde las cercanías de este empresario, aclaran que quien manejará la nueva empresa será Herrero, por lo que no hay inconveniente en que sea él quien esté al frente del traspaso. También estará presente el economista Alfonso Prat Gay, que integra el grupo de asesores de Peralta.

En el acto de mañana habrá distintas etapas. A las 12, se informará de la venta a la prensa. Este acto se hará en un carpa montada especialmente. A las 13:15, tendrá lugar el anuncio a los operarios. Se eligió esa hora para que puedan participar los trabajadores que salen del primer turno y los que ingresan para el segundo. Este evento tendrá lugar en el área de repuestos de la planta, donde se está montando el escenario. Participarán Ricardo Pignanelli, titular de SMATA, junto a otros dirigentes gremiales como Mario "Paco" Manrique y Adrián Valle.

Luego de este evento, se repetirá el anuncio al personal administrativo. Más tarde, a las 16, se comunicará del traspaso a la red de concesionarias de forma presencial y por zoom. Previo a toda la ceremonia en la Argentina, el anuncio se hará en la reunión anual de accionistas de Mercedes-Benz en Alemania.

La fecha del 20 de febrero fue elegida por este motivo. En este encuentro, que se hace todos los años, la empresa presenta los resultados a nivel mundial y anuncia las novedades (buenas o malas) para los distintos países. En una reunión de este tipo se hizo el anuncio de que la automotriz se bajaba de la producción de la pickup Clase X en la Argentina.

Se supone que mañana, al menos, habrá algún tipo de mención de su salida de Argentina en la producción de vans.

Hay que aclarar que Mercedes-Benz Camiones y Buses es una empresa independiente y está invirtiendo en la localidad bonaerense de Zárate para la construcción de un nueva planta. Es posible que, en el mediando plazo, esta empresapase a llamarse Daimler Trucks

Un dato curioso es que la nueva compañía que nace mañana se llamará Prestige. Ese es el nombre "clave" que se utilizó durante todo el año pasado entre la consultora Deloitte - encargada de la búsqueda de compradores - y los grupos interesados en la adquisición de la automotriz, según informó el sitio especializado ARodarPost que publicó la primicia de la venta de Mercedes-Benz.

Es decir, los compradores mantendrán ese nombre que no fue elegido por ellos. Más allá de la oficialización de la venta, el clima interno en la compañía no es el mejor.La empresa no brindó ningún tipo de información en todo este tiempo y los empleados se fueron enterando de su cambio laboral a través de los medios.

Hasta el momento, todo indica que no habrá ningún tipo de retiro voluntario para los trabajadores que no acepten el traspaso de cambio de empresa, desde una multinacional a un grupo local. Sólo se concretaron 15 retiros voluntarios en el área de repuestos, pero por una situación particular. Esta sección no había sido incluida en el programa de retiros implementando hace más de un año por una cuestión operativa. Ahora, se abrió un retiro puntual con un cupo de 15 vacantes.

La planta de Mercedes-Benz, en Virrey del Pino, fue construida en 1951 y fue la primera fábrica de esa automotriz fuera de Alemania.