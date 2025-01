El gasoil argentino es el más caro de la región: qué motivó la suba del combustible

La producción de combustibles en Argentina fue récord durante el 2024, principalmente por el rendimiento que alcanzó Vaca Muerta. Sin embargo, las diferentes actualizaciones que permitió el gobierno de Javier Milei a lo largo del año ubicaron los precios entre los más elevados de la región si se mide en términos de dólares. El gasoil fue el que mayor valor registró en la región.

Diferente fue la situación de la nafta que, si bien está por encima de los costos que establecen Brasil y Perú, sigue estando por debajo de lo que se cobra por litro en Chile y Uruguay. Sin lugar a dudas esta variación de los valores tiene un gran impacto en el resto de los sectores de la actividad económica, ya que encarecen las cadenas de producción y transporte, entre otros puntos.

“Mientras que el resto de los países ajustó sus precios a la baja en línea con los movimientos internacionales, Argentina aprovechó esta baja para alinearse a los precios regionales”, aseguraron los especialistas de la consultora Montamat & Asociados, que dirige el exsecretario de Energía, Daniel Montamat, en el último informe de actividad y precios de la energía.

La compañía hizo un análisis de este mercado y llegó a la conclusión de que el gasoil local es el más caro de la región. En el país el litro cuesta US$ 1,19. Este precio está por encima del registrado en Uruguay con un valor de US$ 1,15, del de Brasil donde cuesta US$ 1,01, en Chile que vende el combustible a US$ 0,99; y en Perú con US$ 0,95.

En cuanto a la nafta nacional, en su versión súper cuesta US$ 1,14, mientras que en las estaciones de servicio de Brasil se comercializa a US$ 1,01 y en Perú sale a US$ 1,12. Por encima del precio argentino están los surtidores de Chile con US$ 1,30 y de Uruguay con US$ 1,74.

Así, en un escenario prometedor en cuanto a la producción de energía, el dato negativo tiene que ver con el consumo. Debido a los aumentos que se fueron promoviendo a lo largo de 2024 se redujo en un 20% la compra de nafta premium en los surtidores nacionales con relación al movimiento de 2023.

El último aumento de 2024

El cierre del año que acaba de finalizar llegó con la novedad del incremento en los impuestos que pagan los distribuidores de combustibles líquidos. El ajuste aprobado por el Gobierno nacional y ejecutado por YPF fue del 1,75%. Se encareció así el costo del litro de nafta y gasoil en las diferentes estaciones de servicio del país.

Entre las principales pautas de la gestión libertaria está la de incrementar en forma moderada el precio de estos productos, de manera tal de acomodar los valores reales sin afectar la tendencia a la desaceleración de la inflación que consiguió en los últimos meses del 2024.

A partir de esta última suba, las tablas de precios promedios en los surtidores de la petrolera de bandera reflejaron estos valores:

Nafta súper: $1.155.

Nafta premium: $1.423.

Gasoil común: $1.143.

Gasoil premium (Euro): $1.392.

Energía con producción récord

La explotación de las bondades que se encuentran ocultas en Vaca Muerta registró una cifra que no se veía en Argentina desde 2003. Según información que dejó trascender la Secretaría de Energía, la producción de combustibles fue la mejor en dos décadas, con la extracción de 746 barriles de petróleo y más de 153 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

Esta gran productividad de la formación geológica vedette de la energía nacional, impactó directamente sobre la balanza comercial que finalizó el 2024 un saldo positivo. Esta circunstancia fue posible gracias al salto que dieron las exportaciones y la posibilidad de sustituir las importaciones.

El primer resultado positivo registrado desde 2009 hace encender las expectativas sobre este sector económico que parece no tener techo. En ese sentido, la consultora Economía y Energía se aventuró a anunciar que el acumulado de 2024 podría terminar con un superávit superior a los 5.000 millones de dólares.

“La meta del millón de barriles de petróleo de Vaca Muerta va camino a cumplirse con el significativo impacto que tendrá en la balanza comercial. Las obras para evacuar el petróleo están en curso de ejecución o licitadas (rehabilitación del gasoducto trasandino OTASA, duplicación del oleoducto de Oldelval, nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur)”, agregó Montamat.

El exsecretario de Energía y también expresidente de YPF, sostuvo: “Desde el offshore de Tierra del Fuego el proyecto Fénix entra en plena etapa de desarrollo y explotación, mientras Equinor y sus socios con la evaluación del pozo seco Argerich se proponen seguir investigando el potencial de la plataforma continental argentina. La exploración puede deparar otras buenas sorpresas”.