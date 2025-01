Planificar: el secreto de las grandes fortunas familiares 

Empecemos con un disclaimer: por más consejos de planificación patrimonial que podamos compartir a través de redes sociales o en medios de prensa, nada suple al asesoramiento profesional y personalizado. Cada caso es único y merece atención plena. Dicho esto, a grandes rasgos, podemos identificar patrones comunes entre clientes con características similares.

Un caso es el de las familias de alto patrimonio, que con frecuencia comparten preocupaciones o enfrentan situaciones con aspectos en común. Uno de ellos es la etapa en la que se encuentra esa familia, desde el punto de vista de la creación de riqueza.

Por lo general, no resulta complejo distinguir entre las siguientes fases:

Generación y acumulación de riqueza .

. Orden y protección de la riqueza que se ha empezado a acumular.

que se ha empezado a acumular. Administración -esta etapa puede incluir instancias de distribución a las siguientes generaciones, por ejemplo-.

Creación de riqueza intergeneracional.

intergeneracional. Construcción del legado.

Las dos últimas etapas, la creación de riqueza intergeneracional y la construcción del legado, han venido cobrando especial relevancia en este último tiempo. Hoy en día, muchas familias no solo buscan generar y acumular riqueza, sino que también se preocupan profundamente por garantizar su correcta transmisión y por dejar un impacto positivo en las generaciones futuras y en el mundo en general. Aunque siempre fue un objetivo importante, esta preocupación es cada vez más frecuente y notoria.

¿Por qué es importante definir la etapa en la que se encuentra la familia en cuestión? En primer lugar, porque de eso dependen los objetivos y los desafíos que puedan plantearse y que deban afrontarse a nivel familiar, en lo que respecta a planificación patrimonial.

De hecho, muchas de las fallas a nivel de planificación patrimonial suceden por no entender la importancia de la detección de la etapa en la que se encuentra la familia, por saltarse etapas o por hacer una mala identificación del momento preciso en el que están. Y, lamentablemente, no me refiero a una falta de comprensión por parte de las familias -lo que sería lógico- sino por parte de asesores. Sí, así como lo leen.

Por eso, entre otras tantas cosas, es tan importante la educación financiera y la planificación a largo plazo. Ambas herramientas deberían ser exploradas en profundidad por las familias que se embarquen en procesos de creación, preservación y transmisión de riqueza y planificación patrimonial.

En muchos casos (más de los que uno imagina), las familias pueden tener una sólida base de riqueza, pero carecen de las herramientas necesarias para gestionarlas de manera efectiva y sostenible. En esas circunstancias, lo que podría ser un excelente punto de partida puede transformarse en una verdadera trampa. Para evitarlo, el camino es claro y concreto: educación financiera y asesoramiento profesional para una adecuada planificación patrimonial. Con esos dos pilares, más un buen dialogo intrafamiliar aún cuando se trate de dinero, no hay forma de fracasar. Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak, autor del Iibro "Planificación Patrimonial para Celebrities", fundador y CEO de Untitled SLC.