Chiche Cuadra, el mendocino que creó el rincón más argentino de todo Viña del Mar

Como si se tratara de una esquina cualquiera en Mendoza o un rincón representativo de la Ciudad de Buenos Aires, llegar a la esquina de 4 Norte y 1 Poniente en Viña del Mar es llegar directamente a Argentina. Es que al cruzar la reja de entrada de Chiche Cuadra Parrilla no solo te lleva a nuestro país por sus cortes de carne cocinando a la vista de todos, sino que cada detalle son un signo de la argentinidad que su creador, Carlos “Chiche” Cuadra, no abandonó nunca más allá de sus 30 años viviendo en Chile.

Nacido en Mendoza, de padre argentino y madre chilena, este chef local ha conquistado los corazones y los paladares de los trasandinos con cortes tradicionales como el ojo de bife o la entraña, sus carnes maduradas, su propio vino y los salones Lionel Messi y Diego Maradona en un restaurante que se ha convertido en uno de los más importantes de la V Región de Valparaíso. Así lo contó en su entrevista a MDZ Online, realizada durante nuestro paso por el vecino país.

Camisetas de fútbol y otros deportes y referencias al rock son la decoración Chiche Cuadra Parrilla. Foto: Marcos García/MDZ

Después de algunos años dividiendo su tiempo trabajando en gastronomía entre las temporadas de invierno en Las Leñas y las de verano en Reñaca, el amor por quien es hoy su esposa y madre de sus dos hijos hizo que se instalara definitivamente del otro lado de la cordillera. Después de un paso por varios restaurantes y hasta algunos proyectos propios frustrados, desde hace tres años le puso su nombre a la parrilla que hoy es un suceso y desde hace unos meses sumó su segunda sucursal.

Tal ha sido su éxito en el vecino país que no solo tiene uno de los restaurantes más visitados de la V Región, también se ha convertido en una estrella de la televisión de Chile con su ciclo “Chiche Cuadra y su Parrilla”, emitido en BioBioTV, una señal de alcance nacional, en el cual recibe a las figuras del espectáculo trasandinas y también argentinas, sobre todo personalidades de la música.

Mirá la entrevista completa

Algunas de las respuestas más relevantes

-¿Qué encuentran el chileno y el turista en tu parrilla?

-Somos una parrilla argentina, todo lo que vendemos son carnes a las brasas, cortes netamente argentinos como el chorizo, la entraña o el asado, todas carnes preparadas a la leña. Tenemos un parrillero que trajimos desde Argentina, José Luis “Colo” Bordón, que fue parrillero de Diego Armando Maradona y parte del equipo de la gente que trabaja son de Argentina. A la gente de Chile le gusta mucho venir, porque es como estar en Buenos Aires o en Mendoza, con buenas carnes, buena atención.

Toda la cocina de Chiche Cuadra parrilla está a la vista del público. Foto: Foto: Marcos García/MDZ

-¿Cuál es el diferencial?

-Somos el único restaurante de la región que tiene carnes maduradas, que las maduramos nosotros. Tenemos carnes de ciervo con las que hacemos carpaccio, tenemos cocina y parrilla a la vista, lo cual es muy transparente de lo que hacemos, y también somos el único restaurante que tiene cámara de carnes a la vista, eso también muestra las cosas y la calidad que trabajamos en el restaurante.

-¿Quién “Chiche” Cuadra, para quienes no te conocen?

-Soy mendocino, llevo 30 años viviendo en Chile. Mi padre es argentino, mi madre es chilena. Ellos se separaron y me vine a vivir con mi madre a Chile hace 30 años. A los 18 empecé a ir a trabajar a Las Leñas. Estuve siete temporadas trabajando en Las Leñas en invierno y en verano en Reñaca. Conocí a mi señora, me casé y tuve mis hijos. Ya eché raíces acá y a Mendoza voy solamente de visita. Trato de ir seguido, pero por ahí en invierno se complica con el Paso. Pero tratamos de ir entre tres y cinco veces al año a disfrutar de las amistades y los familiares que hay allá en Mendoza.

-¿Cómo nació esta parrilla?

-Soy cocinero de profesión. Cuando estuve en Las Leñas hacíamos asados y aprendí de gente que la tenía clarísima en el tema. Ya en Chile, anteriormente estuve en otro restaurante en Viña que se llamaba Malevaje, como el tango, también inspirado en la parrilla. Pero en ese no nos fue bien, eran otros años. En 2007 no había la moda que hay hoy con las carnes, donde todos quieren ser parrilleros, se compran todos para hacer asados. Hay muchas carnicerías de carnes premium. En Chile hoy hay una suerte de moda con el asado. Entonces la parrilla hoy anda muy bien, pero en esa época no.

En esta segunda etapa de la vida si ya nos va bien, lo que nos permitió poder abrir una sucursal en Reñaca, en toda una zona residencial nueva que se ha construido hacia el norte y nos ha ido muy bien. Tenemos una sucursal más moderna en cuanto a la construcción y ha tenido mucho éxito también por parte del turismo nacional. Su cámara de carnes a la vista, uno de los diferenciales del restaurante. Foto: Marcos García/MDZ

-¿De donde traen las carnes?

-Trabajo dos tipos de carnes. Una es argentina, de Tandil, y es muy buena carne. Es de Angus. Y tengo carne de Estados Unidos con Certified Angus. Hay diez restaurantes en todo Chile certificados por la marca y yo soy el único que hay en la V Región. Es la carne más fina a nivel mundial de Angus.