Los Roldán desde adentro: así se hace la empanada más icónica de Reñaca

Tanto como la visita al Sector 5 de Reñaca, así como un paso por el mall, comer una de las empanadas de camarón y queso en Los Roldán, ya sea de camino a la playa o al regresar, se ha convertido desde ya hace bastantes años en una de las paradas obligatorias de los argentinos que deciden vacacionar en la costa de Chile.

Un desfile interminable desde horas cercanas al mediodía hasta entrada la noche durante la temporada de verano y un inconfundible acento argentino a la hora de pedir una “camarón/queso” en los locales de la Avenida Borgoño son la muestra inequívoca de que esta empresa familiar nacida hace ya más dos décadas se ha convertido en el lugar favorito de nuestros compatriotas para comer uno de los platos callejeros más típicos de la gastronomía trasandina.

El desfile de gente por el mostrador de Los Roldán no se detiene durante el verano en Reñaca. Foto: Marcos García/MDZ

Durante nuestra estadía en el vecino país, MDZ Online charló con Alfonso Roldán, hijo de la creadora de la marca, quien actualmente trabaja en el local con ella y su sobrino Cristian, acompañados por al menos otras cinco personas para poder cumplir con los pedidos que no cesan a lo largo del día y que suelen generar esperas de hasta 30 minutos por la alta demanda de estas empanadas.

Cómo nació la firma, la preferencia de los argentinos por Los Roldán, la empanada más pedida y la vuelta masiva del público albiceleste en esta temporada de verano son algunos de los temas que charlamos en la entrevista con Alfonso, quien todavía lleno de harina por estar el mismo haciendo la masa que utilizan para sus productos, abandonó la cocina y charló con este medio.

Mirá la entrevista completa

-¿Es la empanada preferida de los argentinos?

- Sí, por lejos. Pero no solamente por ahora, porque este año se han visto muchos más, sino que de los veinti tantos años que llevamos acá ha sido siempre la preferida por mendocinos y argentinos que vienen mucho acá.

-¿Por qué crees que son las preferidas?

-Creo que por la calidad. Porque los dueños, digamos, nosotros, las familia que estamos en la empresa familiar, estamos en cada detalle. Si tú te das cuenta, yo no estoy afuera, estoy trabajando en cocina. Estoy preocupado por cada detalle. Somos el único local que todavía fabrica sus masas y todo lo que hace, no compramos nada externo. Entonces, si me ves así (se señala la ropa llena de harina) es porque estoy cocinando adentro.

-¿Cuál es la variedad favorita del argentino?

-Camarón, lejos.

-¿Cómo nace Los Roldán?

-La verdad que no somos villamarinos, para empezar. Somos de Santiago, como teníamos cosas antes allá, y se nos ocurrió venir como empresa familiar. Nos gustó el sector (NdR: están ubicados frente al sector 2), quisimos cambiar de vida. Obviamente una empresa familiar siempre empieza con las recetas que tiene en su casa, las de la abuela. Así empezó y así nos instalamos acá. Ya llevamos alrededor de 25 años. Los Roldán es una empresa familiar que lleva alrededor de 25 años en Reñaca. Foto: Marcos García/MDZ

-¿Cuántos locales tienen?

-Dos. En uno tenemos todo lo que es la venta de empanadas fritas y en el otro tenemos todo lo que es la venta de empanadas de horno y pizza (NdR: ambos ubicados a pocos metros entre sí y sobre Avenida Borgoño). En ese local es donde fabrico todo el día.

-¿Cuántos argentinos creés que han llegado esta temporada?

- Y la verdad en magnitud, muchos. En cantidad, no sé. Pero ojalá que sigan viniendo porque siempre ha sido Reñaca muy argentina.