Juicio por YPF: qué medida cautelar pone en riesgo el oro que Argentina sacó del país

En nuevo revés judicial para el país que preocupa a la gestión de Javier Milei, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le exigió a Argentina que presente información sobre la situación de las reservas de oro. El cumplimiento a la orden emitida por la jueza Loretta Preska se espera para el próximo 28 de febrero cuando se pongan a disposición los datos requeridos.

La medida tiene que ver con la ejecución de una sentencia condenatoria en expediente que tramita ante la justicia neoyorquina por la expropiación de YPF y que no se está cumpliendo. En este sentido, el CEO de Latin Advisors, Sebastián Maril, explicó que debido a estas circunstancias comenzó un proceso de embargo y para ello es necesario conocer el estado de los activos.

Si bien están dadas las condiciones para llevar adelante la medida, el impacto de la misma no sería inmediato, sino que depende de una revisión dentro del proceso. Esto significa que automáticamente los bienes van a ser confiscados. La estrategia de los acreedores es probar que hay activos que se usan de manera comercial, por lo tanto son embargables.

El incumplimiento en el que incurrió Argentina está relacionado con algunas obligaciones que le impuso el tribunal y el depósito de una garantía en favor del fondo inglés Burford Capital. El monto adeudado es de US$17.200 millones. Esta suma incluye los intereses a una tasa de 5,42% anual y honorarios legales.

Planteado el escenario de esta manera, el país presentó un cronograma por medio del cual irá revelando toda información ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la expropiación de la petrolera.

“Se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, expresó la jueza Preska sobre la actitud adoptada por la Argentina. La posición adoptada por los letrados argentinos fue la de apelar la sentencia, eso explica que no hayan procurado los medios para cumplir con el fallo.

El dato que no se tuvo en cuenta es que en Estados Unidos la decisión final del tribunal queda firme en la primera instancia más allá de la queja que se presente. Es decir, surge el deber de depositar una garantía para evitar la ejecución, el plazo para cumplir con esta condición estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2024.

Evolución del reclamo

Una resolución negativa de la apelación presentada por los abogados locales podría derivar en un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es válido recordar que el máximo tribunal norteamericano anticipó que prefiere no emitir opinión sobre este tema en 2018. A esta instancia se llega debido a la demanda que Burford Capital presentó en contra de Argentina en abril de 2015.

La inversión de la compañía para dar inicio al trámite judicial fue de US$400 millones. Más allá de haber vendido el 60% de los derechos, espera poder cobrar la sentencia en 2025. Su estrategia es probar que YPF es parte del Estado y quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera de bandera.

Con esta premisa, los representantes legales del fondo de inversión siguen con atención el devenir político y económico de Argentina. En esa travesía se encontraron un crecimiento sostenido de YPF en Wall Street: que tiene un valor de mercado por encima de los USD 20.000 millones. Además, pudieron notar una baja considerable del riesgo país.

“Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”, dijo el presidente, Javier Milei en diciembre de 2023. También ironizó con la creación de un impuesto para saldar la condena que se llamaría “Tasa Kicillof” en referencia al principal impulsor de la expropiación.