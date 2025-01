Las acciones vuelven a volar, pero el BCRA cedió US$ 513 millones en reservas

Las acciones de la bolsa de comercio de Buenos Aires que cotizan en el S&P Merval continuaron con las subas generalizadas. El índice Merval subió 2,2% en la jornada con papeles que crecieron más del 6%.

Las empresas que más avanzaron en Buenos Aires fueron Central Puerto (+6,5%), SCP (+5,4%), BBVA (+4%) y Cresud (3,8%).

Banco Central. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 641 puntos básicos, con una leve baja de 3 puntos respecto del anterior registro. Los bonos, por su parte, tuvieron subas promedio del 0,13%, con un avance de los Boncer 2028 de 3,28%.

El Banco Central, en tanto, culminó la jornada en rojo por ventas netas de US$ 35 millones con lo que rompió su racha positiva de enero. En el mes llega a US$ 1.482 millones. Las reservas brutas informadas por la entidad terminaron las jornada en US$ 30.280, unos US$ 315 millones más que en el cierre del viernes pasado.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una baja del 0,4% a $ 1235. El MEP cotizó con una leve baja hasta US$ 1160 y el CCL cedió 0,6% y se vendió en $ 1188.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.047 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 500 millones y de US$ 305 millones en el Rofex.