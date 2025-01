La bolsa argentina celebró la asunción de Donald Trump

Las acciones de la bolsa de comercio de Buenos Aires que cotizan en el S&P Merval dejaron atrás días de bajas generalizadas y subieron fuerte en el día de la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense anunció los lineamientos generales de su gobierno, entre las cuales hay medidas que ya descontadas por los mercados, como nuevos aranceles a las importaciones y el impulso de la industria manufacturera.

No obstante, las empresas argentinas reaccionaron bien a la promesa de crecimiento del país del norte y festejaron con un aumento promedio de las acciones del 1,3%, aunque perdieron fuerza durante la jornada.

Las empresas que más avanzaron en Buenos Aires, con Wall Street de feriado, fueron Metrogas (+4,3%), SCP (+4,2%), Superville (+3,1%) y Transener (3%).

Banco Central. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 644 puntos básicos, sin modificaciones respecto del anterior registro. Los bonos, por su parte, tuvieron subas promedio del 0,16%, con fuertes avances de algunos cupones en pesos.

El Banco Central, en tanto, sumó sólo US$ 2 millones a su cuenta, lo suficiente para no cortar la racha positiva, que ya lleva en enero US$ 1.517 millones. Las reservas brutas informadas por la entidad terminaron las jornada en US$ 30.595 millones, unos US$ 80 millones más que en el cierre del viernes pasado.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró el primer día de la semana con una suba del 0,4% a $ 1240. El MEP subió el mismo porcentaje para cotizar en US$ 1170 y el CCL mejoró o,7% y se vendió en $ 1195.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.046,50 por unidad, con un olumen operado en el segmento mayorista de US$ 225,5 millones y de US$ 126 millones en el Rofex.