Sigue el derrape de las acciones y bonos argentinos

Las acciones y los bonos argentinos dejaron atrás las alzas de las últimas semanas e hilarton la tercera caída en cuatro días por una agresiva toma de ganancias, con bajas que llegaron este viernes al 8%.

Así, el S&P Merval se desplomó un 4,5%, llegando a los 2.510.885 puntos, y los bonos cedieron un 0,6% en promedio con bajas de hasta el 2% en el caso del Global 35.

Las acciones líderes que más cayeren son TGN (8,3%), Macro (7,5%), Metrogas (6,9%), Supervielle (6,8%) y Galicia (6,2%).

El riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan se ubicó en 626 puntos, con una suba de 18 unidades respecto delko jueves.

El Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado de cambios (MULC) y sumó US$ 84 millones a las arcas, con lo que en la semana totalizó compras por US$ 639 millones y en enero lleva adquiridos US$ 1.515 millones.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Las reservas brutas internacionales, en tanto, cayeron en US$ 191 millones respecto del día hábil anterior y llegaron hasta los US$ 30.515 millones.

El dólar blue, por su parte, terminó el día sin variaciones y cotizó en $1.235 para la venta. Lo mismo ocurrió con el MEP que cerró en $1.165. El Contado con Liquidación se vendió en $1.187, con una suba de 0,6%.

El dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1.044, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 400,2 millones y en el Rofex de US$ 502 millones.