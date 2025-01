Efectos económicos del crawling peg al 1% mensual

Finalmente, el IPC de diciembre dio 2,7%, con una leve suba respecto al IPC de noviembre. Es más, en el último trimestre del año, la inflación estuvo en el 2,7%, 2,4%, 2,7%.

Con este número el BCRA consideró que estaba consolidada la baja de la tasa de inflación y, por lo tanto, optaron por reducir el crawling peg al 1% mensual a partir de febrero.

Ahora, si se toma la inflación núcleo, fue del 3,2% en diciembre, 2,7% en noviembre, 2,9% en octubre y 3,3% en septiembre. No se ve ninguna alta frecuencia en baja en la inflación núcleo que es la que no incluye los regulados ni los estacionales.

En otras palabras, la inflación núcleo no incluye las tarifas de los servicios públicos ni productos con estacionalidad como pueden ser verduras, frutas, etc. O sea, los precios de la inflación núcleo podrían definirse como los precios realmente libres.

La inflación núcleo se acerca más al 3% mensual que al 2% mensual a partir del cual el gobierno iba a bajar el crawling peg al 1% mensual.

Para tener una idea de la evolución del tipo de cambio, el mismo aumentó entre el 30 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 el 186% y el IPC creció el 173%, o sea que durante este año y pico, el tipo de cambio subió solo un 4,8% más que la inflación.

En otros términos, el tipo de cambio, en términos reales, está casi igual que antes de la devaluación.

Acá se está partiendo de un peso fuerte con el grueso de las reformas por hacer. El superávit fiscal no es suficiente motivo de aumento de la productividad porque no mejoró sustancialmente la calidad del mismo gasto y tampoco hubo, todavía, importantes reducciones de impuestos.

El atraso cambiario está montado, en gran medida, sobre un carry trade que crece.

Entre febrero 2024 y principios de 2025 los depósitos a plazo fijo se más que duplicaron.

Ese crecimiento no se explica por mayor ahorro de la gente. En todo caso una parte puede explicarse por utilidades y dividendo no girados que están siendo depositados a tasa dado que el cepo cambiario no permite girar utilidades y dividendos.

Pero, así como crecen los depósitos a plazo fijo, también hay una fuerte toma de préstamos en dólares que luego son vendidos al BCRA al tipo de cambio oficial y, los pesos que reciben los depositan a plazo fijo.

La tasa de interés que se paga por un préstamo en dólares puede ser el 3,5% para empresas grandes exportadoras, tomando el Banco Nación como referencia.

Si a este 3,5% le sumamos el 12,7% de crawling peg, el costo por pasarse a pesos es del 15,7% anual contra tasas 36% nominal anual en pesos.

En definitiva, el carry trade puede estar dejando el 20% anual de ganancia en dólares. Una gigantesca rentabilidad en dólares que, en algún momento, se desarmará y se pagará el costo correspondiente.

Supuestamente el BCRA debería bajar las tasas para reducir este carry trade, pero por ahora no tomó esa medida buscando absorber la fuerte expansión monetaria de diciembre que presiona sobre los dólares “libres” y los precios.

La pregunta es: ¿por qué el Gobierno opta por bajar ahora el crawling peg si todavía no llegó al 2% mensual de tasa de inflación como había indicado Milei como meta para reducir al 1% el crawling?

El comunicado del BCRA dice textualmente:

“En consideración de la consolidación observada en la trayectoria inflacionaria durante los últimos meses, y en las expectativas de baja de la inflación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un nuevo sendero de desplazamiento de 1% mensual para el tipo de cambio, comenzando el 1° de febrero de 2025. En un contexto de recuperación de la actividad económica y aumento estacional de precios, tanto la inflación de los últimos meses como las observaciones de alta frecuencia confirman una inflación observada a la baja y por debajo de las expectativas relevadas en el mercado. El ajuste para el tipo de cambio continúa cumpliendo el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación”.

Si se observa el último párrafo del comunicado dice que el ajuste del tipo de cambio continúa cumpliendo el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación.

En definitiva, el BCRA reconoce que están usando el tipo de cambio como ancla contra la inflación.

Es decir, nada tan diferente a lo que se hizo en el pasado y fracasó.

Con esta política de atraso cambiario, muchas empresas van a quedar en el camino y la desocupación puede volver a aumentar.

Mientras tanto, las reservas netas del BCRA siguen el terreno negativo cercanas a los US$ 9.600 millones.

Si quieren salir del control de cambios y tener dólares para intervenir en el mercado de cambios cuando suba, van a necesitar casi US$ 10.000 millones para dejar en cero las reservas netas y otros US$ 15.000 millones para intervenir en el mercado de cambios por si hay corrida cambiaria.

La pregunta es: ¿quién le presta esa cifra para que la gasten en financiar la salida de los que apostaron al carry trade?

No luce tan claro que puedan salir del control de cambios con estos números de reservas que tiene el BCRA frente a las utilidades y dividendos retenidas que no se pueden girar por el cepo y el carry trade.

Todo parece indicar que, salvo que llegue un super salvataje, tenemos cepo hasta las elecciones.

Finalmente, el tema de la deuda pública. Hay todo un debate si la deuda aumentó durante el gobierno de Milei. Para determinar si subió o bajó hay que definir contra qué período se compara.

Si se recuerda que en diciembre de 2023 hubo una fuerte devaluación del peso que permitió licuar la deuda en pesos, deuda en pesos que representa el 45% de la deuda total, lo que vemos es que comparando diciembre de 2024 con diciembre de 2023 hay un aumento de la deuda pública de poco más de US$ 70.000 millones, como puede verse en el cuadro 1, cuando se incluye la deuda del tesoro y la deuda del BCRA, tomando el tipo de cambio oficial para transformar la deuda en pesos en dólares.

La deuda del tesoro aumentó US$ 96.012 millones y la deuda del BCRA bajó en US$ 25.766 millones. El resultado final es un aumento de la deuda pública de US$ 70.246 millones.

Obviamente cada uno tomará el punto de comparación que mejor le convenga para mostrar un resultado u otro. Lo cierto es que luego de licuar la deuda en diciembre de 2023, está creciendo, fundamentalmente, por el atraso cambiario que hace que al pasar la deuda en pesos a dólares, de una deuda cada vez más alta.

Como siempre digo, hay tres tipos de mentiras: la mentira lisa y llana, la mentira piadosa y las estadísticas. Dependiendo del uso que se le dé a las estadísticas, uno puede acomodar los datos de acuerdo a su propio discurso.