El default en el sector agropecuario continúa: Campo de Avanzada se suma a la crisis

La empresa agropecuaria cordobesa Campo de Avanzada anunció hoy que no podrá afrontar el pago de la última cuota de las Obligaciones Negociables Pyme (ON) por un monto de aproximadamente $7,5 millones, una situación que agrava aún más la crisis que atraviesa el sector agropecuario en Argentina. Con este nuevo impago, la firma se suma a otras tres compañías, Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, que ya cayeron en default debido a dificultades económicas que afectan a la actividad productiva.

Campo de Avanzada, que había logrado obtener un financiamiento de $25 millones a través de esta emisión de ON en 2022, debía afrontar el próximo 21 de enero el pago de la última cuota, que ascendía a $6,25 millones, más intereses. Sin embargo, la compañía informó que no podrá cumplir con este vencimiento debido a una serie de factores extraordinarios que han golpeado fuertemente sus operaciones.

En su comunicado, la empresa detalla que la crisis comenzó a gestarse con la sequía de las tres temporadas anteriores, que mermó la producción, especialmente en maíz, uno de los cultivos más afectados. A esto se sumó una plaga de chicharrita, que impactó negativamente en la producción de este cereal. “La siembra fue óptima, pero antes de la cosecha, la aparición de la plaga, junto con las inclemencias climáticas, condujeron a la cesación de pagos”, señaló la firma.

Además, la compañía atribuyó la situación a un contexto general desfavorable, citando el impacto de fenómenos como el fenómeno climático de El Niño, que no permitió sembrar en tiempo oportuno en diciembre de 2023, lo que llevó a la replantación con maíz en condiciones desfavorables.

Surcos, la primera en caer en default, también enfrenta dificultades. Esta semana no pudo cumplir con el séptimo vencimiento de las ON, que totaliza US$ 69.025. A principios de diciembre, la empresa había incumplido con un pago de US$ 3,5 millones y más de $9.000 millones.

Por su parte, Los Grobo Agropecuaria registró entre el 2 y el 6 de enero cheques sin fondos por más de $1.300 millones, mientras que Agrofina tuvo tres cheques rechazados por un total de $450 millones, según reportó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El default de estas empresas, en su mayoría dedicadas a la producción de cultivos tradicionales como el maíz, trigo y soja, refleja la delicada situación que atraviesa el sector agropecuario argentino, que enfrenta una combinación de factores climáticos, económicos y financieros que dificultan la sostenibilidad de los negocios en un contexto de alta volatilidad.

Esta crisis es solo una muestra más de la creciente presión sobre las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, que luchan por mantenerse a flote ante la falta de financiamiento, los altos costos de producción y la incertidumbre económica que sigue acechando al país.