El objetivo es llegar a las elecciones con baja inflación

La baja del riesgo país que estuvimos viendo en estos días responde a las perspectivas que tienen los operadores del mercado sobre el puntual pago de los intereses de la deuda y la capacidad de repago con rollover de la misma.

El superávit fiscal y el REPO por US$ 1.000 millones que logró colocar el gobierno entre cinco entidades financieras, generaron la suficiente confianza como para que los inversores mantuvieran su posición en bonos argentinos.

Si bien además hay promesas de reformas estructurales por parte del Gobierno, lo cierto es que en ese sentido no se ha avanzado tanto.

Las privatizaciones todavía no se concretaron. Salvo el caso de IMPSA, en varios casos las desregulaciones son más anuncios que hechos concretos (licencia de conducir, VTV o registro automotor por citar algunos casos).

Reducción de impuestos hubo solo con el impuesto PAIS que, por ley, se terminaba, pero restituyeron ganancias para la cuarta categoría y acaban de renovar por decreto el impuesto a los pasajes de avión al exterior para mantener el programa de promoción del turismo interno. También sigue aumentando sistemáticamente el impuesto a los combustibles.

Cabe destacar que al renovar por decreto el impuesto a los pasajes aéreos al exterior es una medida claramente inconstitucional porque la CN es muy categórica al respecto ya que establece que el Ejecutivo no puede emitir decretos o DNU que tengan que ver con temas impositivos, electorales o materia penal.

La reforma laboral no alcanza para revertir la demanda de trabajo en forma sustancial. También es cierto que estando en minoría en el Congreso, el gobierno no logra avanzar en las leyes con la profundidad que requiere la economía.

Pero el punto es otro, cualquiera sea la explicación que se esgrima por la cual no se puede avanzar a más velocidad con las reformas estructurales, si no se avanza en las mismas, la explicación de la baja del riesgo país no se puede fundamentar por las reformas, se explica porque el mercado es optimista en términos de cobrar los intereses de la deuda e inclusive la posibilidad de obtener una eventual ayuda del FMI.

El otro debate que se pone cada vez más caliente, al punto que Milei descalificó a Domingo Cavallo por hablar de atraso del tipo de cambio, es justamente el tema cambiario. Recordemos que Milei decía que Cavallo fue el mejor ministro de economía de la Argentina y acaba de descalificarlo muy fuertemente por opinar diferente a él.

Recurriendo una vez más al índice de tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Estados Unidos que diariamente publica el BCRA, al 7 de enero de 2025 el tipo de cambio estaba solo un 5,9% por encima del tipo de cambio del 7 de diciembre de 2023.

Como lo señalé en otra oportunidad, si en diciembre de 2023 Milei aumentó el dólar un 120% porque consideraba que el tipo de cambio estaba atrasado, sin haber hecho reformas estructurales no se explica que hoy el tipo de cambio esté solo un 6% por encima del momento en que asumió. O sea, tener el mismo tipo de cambio del punto de partida con escasas reformas estructurales concretadas, más allá de los anuncios implica estar con problemas de atraso cambiario.

Es más, el argumento del Gobierno es que el tipo de cambio no está atrasado porque al no emitir moneda por el déficit fiscal, el peso se fortalece.

Tomando los datos del gobierno, en todo 2024 tuvieron superávit fiscal, sin embargo, la base monetaria aumentó el 209% comparando diciembre 2024 versus diciembre 2023. En diciembre pasado la base monetaria aumentó el 24,8%. De manera que no es cierto que el peso vale más porque es escaso.

Aclaro que aquí no hay que descontarle la inflación para tomar la base monetaria en términos reales, porque sería como decir que, a más emisión, más inflación y a mayor inflación y caída en la demanda de moneda, más valor tiene el peso. Un verdadero absurdo conceptual.

Pero el dato relevante es que, según el Gobierno, no hubo déficit fiscal, por eso no se emitió y bajó la inflación, no emisión que no es cierta porque el BCRA duplicó la base monetaria en un año, y terminó 2024 con las mismas reservas netas negativas que recibió del kirchnerismo, esto es US$ 10.500 millones de reservas netas negativas.

El argumento de Milei de decir que el tipo de cambio no está atrasado porque tienen superávit fiscal no es consistente desde el punto de vista conceptual porque se puede tener equilibrio fiscal con un alto e ineficiente gasto público aplicando una muy elevada tasa de presión fiscal.

El equilibrio fiscal no genera mayor productividad de la economía, lo genera un gasto público bajo y eficiente con reducida carga tributaria, entre otras variables (reforma laboral, impositiva, etc.)

Así como está planteada la política económica, mi impresión es que esto termina en las siguientes dos opciones:

Milei tiene que devaluar el peso, eso hace subir el IPC y se le acaba el argumento de bajar la inflación justo en un año electoral O logra financiamiento externo, evita la devaluación del peso, mantiene el tipo de cambio atrasado, pero sale del cepo y tiene como costo el cierre de empresas y aumento de la tasa de desocupación.

Mi impresión es que Milei va a apostar por la opción 1. Llegar a las elecciones con el tipo de cambio pisado, para tener una inflación baja y ganar las elecciones utilizando esa bandera: la de haber combatido la inflación.

Luego de las elecciones, se verá qué rumbo toma.