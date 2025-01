Oportunidad: ARCA subastará 4000 botellas de vino y 24mil kilos de tabaco

Durante el mes de enero, el organismo ARCA llevará a cabo una serie de subastas públicas con el objetivo de generar más recursos para las rentas fiscales. El jueves 16 de enero se subastarán casi 4000 botellas de bebidas alcohólicas, incluyendo vino, champagne y whisky, mientras que el martes 28 la oferta estará compuesta por 25.782 kilos de tabaco en fardos.

En lo que va del mes, ya se realizaron varias subastas de artículos deportivos, como pelotas de fútbol y vóley, que continúan sumando a la recaudación del organismo.

Hasta el 31 de diciembre de 2024, la recaudación total por subastas alcanzó los $1.113.713.090,80, lo que representa un importante aporte a las finanzas públicas.

En vista del éxito de las subastas realizadas, ARCA tiene previsto ampliar la cantidad de remates a lo largo del 2025, con el fin de continuar generando recursos para el Estado y fortalecer la relación con los contribuyentes.

Por otra parte, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá a disposición planes de facilidades de pago de hasta 4 años para las micro, pequeñas o medianas empresas, entidades sin fines de lucro, contribuyentes del sector de salud y pequeños contribuyentes, para regularizar sus deudas tributarias.



Por otra parte, ARCA anunció que prorrogará hasta el 31 de julio de 2025 la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector de salud. La medida será publicada en el Boletín Oficial.



¿Cómo es el nuevo plan de facilidades de pago?



Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, a tasa fija (no se cambia la tasa de financiación durante la vigencia del plan de pagos).



El plan contiene una drástica reducción de la tasa de financiación y no requerirá ingreso de un pago a cuenta.



Con esta medida, el organismo busca brindar mayor flexibilidad a los contribuyentes para que puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias no prescriptas, inclusive las no regularizadas en la moratoria recientemente finalizada.



¿Cómo es la financiación?



Para pequeños contribuyentes, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y sector salud será un 25% sobre la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de la implementación del régimen.