Vuelos a Punta Cana desde US$ 2: hasta cuándo se pueden conseguir

Del 1 al 15 de septiembre, una aerolínea low cost estará ofreciendo vuelos a distintas partes del continente americano a partir de los US$ 2. En el marco de su segundo aniversario, la compañía ofrecerá tarifas especiales para premiar a todos sus usuarios. Desde Argentina, específicamente desde Buenos Aires, se podrá conectar con 14 destinos.

Aunque no incluye tasas ni cargos de transporte, el precio final más económico para los vuelos se ubica en US$ 74 y la empresa responsable de la campaña es Arajet, la aerolínea low cost dominicana, que, en un comunicado compartido a la prensa, aseguró que se trata de un gesto de agradecimiento con los más de 1,3 millones de pasajeros que la han elegido como medio de transporte.

En total, la oferta aplica para los 203 destinos a los que vuela en 16 países de América en los que opera, así como también para las más de 200 combinaciones de conexiones que tienen vigentes.

La tarifa estará disponible en la primera quincena de septiembre para un número limitado de asientos por vuelo. Asimismo, aplica para viajes entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025.

“Arajet está de fiesta en este aniversario y nos alegra celebrarlo con la gente. Creemos en la democratización de los cielos, para que nadie se quede sin volar; continuaremos expandiéndonos en el continente, aumentando nuestra red de destinos, frecuencias y flotilla de aeronaves”, aseguró Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

En sus dos años de vida, la low cost rompió todos los récords para una aerolínea de República Dominicana en cantidad de pasajeros. La aerolínea tiene una flota de 10 aviones Boeing 737 Max 8 y ya son la segunda aerolínea que más pasajeros transporta en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Además, Arajet fue coronada como la mejor nueva aerolínea del mundo en los Capa Awards 2023.

Punta Cana es uno de los 14 destinos a los que se puede volar con la aerolínea desde Buenos Aires por US$ 2.

A dónde se puede volar desde Argentina

De acuerdo a lo publicado en la web de la aerolínea low cost, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se puede llegar a 14 destinos del continente: Santo Domingo, Punta Cana, Bogotá, Cancún, Cartagena, Guatemala, Kingston, Medellín, Ciudad de México, Montreal, San José, Santiago DR, El Salvador y Toronto.

En el caso de Punta Cana, al momento de publicar esta nota, la oferta más económica para los vuelos en el mes de noviembre de 2024 era de US$ 426,73, ya que a los US$ 2 de la tarifa se le suman los impuestos y cargos de transporte. Por lo que cada trayecto quedaba en poco más de US$ 210.

En el caso de los mendocinos, una opción mucho más conveniente es la que ofrece la aerolínea desde Santiago de Chile. También para Punta Cana y en el mes de noviembre, el costo final saliendo desde el aeropuerto de la capital trasandina es de US$ 382,06 para ida y vuelta, por lo que el costo por tramo es de alrededor US$ 190.