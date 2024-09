Blanqueo de capitales: ya llegaron los primeros datos desde EE.UU. y el Gobierno se prepara para el día después

Con el blanqueo de capitales a plena marcha y la prórroga ya oficializada, el Gobierno comienza a recibir data clave sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos. Tal como esta previsto, comenzó a llegar la primera tanda de información financiera otorgada a partir del acuerdo firmado con Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Desde el Ejecutivo, principalmente, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se trabaja arduamente para captar evasores.

Se trata del acuerdo que había comenzado a negociar Mauricio Macri en su mandato, que luego cerró el exministro de Economía, Sergio Massa durante la gestión de Alberto Fernández, y finalmente, se materializa desde hoy con el Gobierno de Javier Milei.

En la información masiva que llega se incluyen datos de titulares de cuentas, instituciones financieras, y montos de ingresos percibidos en Estados Unidos, como intereses y dividendos, depositados hasta el 31 de diciembre pasado.

Javier Milei avanza a paso firme con el blanqueo de capitales.

"Los mismos comenzaron a llegar después de la reunión que mantuvo la titular del organismo, Florencia Misrahi, con su par del Internal Revenue Service (IRS), Daniel Werfel, en Washington. Los datos ya llegaron. Ahora se incorporan a las matrices de fiscalización", confirmaron a Clarín desde AFIP.

Como consigna el portal, "de la mano del FATCA, la apuesta es regularizar la mayor cantidad de activos y deudas. El último blanqueo fue el de Mauricio Macri en 2016, cuando se regularizaron U$S 116.000 millones e ingresaron depósitos por U$S 7.700 millones. Luis Caputo aspira a que se exterioricen hasta U$S 40.000 millones. Los bancos estiman que los depósitos en dólares se ubican entre los U$S 8.000 millones y U$S 12.000 millones".

Previamente, en una charla ante el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, Misrahi había dicho que "el FATCA permitirá traer información de cuentas de argentinos en Estados Unidos y también y sobre todo abre puertas para dar con datos de beneficiarios finales en jurisdicciones que son principales destinos de estructuras societarias creadas para opacar y ocultar".

En un primer momento, la idea del Gobierno es detectarlos y llamarlos a blanquear sus activos. Sin embargo, también se preparan para el día después. Es decir, avanzar sobre todos aquellos que no se adhirieron al régimen.

Las 7 claves de la prórroga del blanqueo

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 864/2024 la extensión del plazo para regularizar activos no declarados, uno de los instrumentos con los cuáles el Gobierno buscar captar dólares. El especialista Sebastián M. Domínguez CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló las 6 claves que definen esta prórroga y su impacto para quienes desean adherirse al blanqueo.

¿Hasta cuándo se puede blanquear dinero en efectivo?

El plazo para depositar dinero en efectivo se extendió hasta el 31 de octubre de 2024. Originalmente, este vencía el 30 de septiembre de 2024.

Los fondos deben depositarse en:

1) Cuenta CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), si el dinero está en Argentina.

2) Cuenta bancaria en una entidad financiera del exterior, si los fondos están fuera del país.

A partir del 1 de noviembre de 2024, ya no será posible regularizar dinero en efectivo. Luis Caputo aspira a que se exterioricen hasta U$S 40.000 millones.

Si se deposita el dinero en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 ¿Cuándo se lo podrá retirar?

El dinero depositado en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 podrá retirarse a partir del 1 de octubre de 2024. Sin embargo, si lapersona realiza un retiro total o parcial, ya no podrá seguir depositando nuevos fondos en la cuenta CERA.

En este sentido, Dominguez ehemplificó: "Si depositaste US$ 50.000 en la cuenta CERA durante septiembre de 2024 y el 10/10/2024 realizas un segundo depósito de U$S 20.000, pero el 11/10/2024 decidís retirar U$S 10.000 de los U$S 50.000 iniciales, a partir de ese momento ya no podrás realizar más depósitos en la cuenta CERA. Sin embargo, podrás retirar los U$S 40.000 restantes depositados en septiembre hasta el 31/10/2024. Los U$S 20.000 depositados en octubre podrán retirarse a partir del 1/11/2024".

Si se deposita el dinero en una cuenta CERA en octubre, ¿Cuándo se lo podrá retirar?

El dinero depositado en una cuenta CERA durante octubre podrá retirarse a partir del 1 de noviembre de 2024.

Blanqueo de efectivo superior U$S 100.000 ¿El banco va a retener el 5%?

Depende. Si la persona regulariza más de U$S 100.000 y le da el destino que establece la ley y la reglamentación hasta el 31 de diciembre de 2025, no se aplicará la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

Sin embargo, si se retira el dinero antes de esa fecha, se aplicará el 5% del impuesto sobre el monto retirado.

¿La prórroga de la primera etapa del blanqueo es solo para dinero en efectivo?

No, la prórroga de la primera etapa del blanqueo aplica tanto para dinero en efectivo como para cualquier otro tipo de bienes que se pueden regularizar.

¿Cómo quedaron las fechas de las tres etapas del blanqueo?