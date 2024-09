Blanqueo de capitales: el Gobierno trabaja para captar evasores y está a la espera de información de EE.UU.

Ya se encuentra en marcha la primera etapa del blanqueo de capitales en Argentina. Si bien el Gobierno nacional no ha dado estimaciones de la cantidad de dólares que espera obtener con esta medida, sí hay un dato particular en el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) y es que el Gobierno nacional proyecta una recaudación de 0,3% del PBI. Lo que según cálculos de especialistas implicaría que se regularicen más de U$S 40.000 millones. Si se cumplirá con esta meta o no estará por verse.

Mientras tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó con diferentes operativos para detectar a evasores, y para ello, empezó a utilizar datos de los acuerdos bilaterales para intercambiar información financiera con más de 100 países. Según indicaron a El Cronista, "puertas adentro del organismo identifican dos mecanismos de control: los "habituales" y los "excepcionales" entre los cuales se encuentran los inductivos, los datos que están en el país y los que provengan del exterior".

A la par, hay gran expectativa por la primera tanda de datos sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos, que recibirá a fines de septiembre gracias al acuerdo firmado con Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) para el intercambio de información fiscal. Cabe destacar, que este había sido un logro del exministro de Economía, Sergio Massa, que se materializó antes de que culmine la gestión de Alberto Fernández.

Comenzó el blanqueo de capitales y AFIP comenzó con sus operativos de control.

"Nos estamos preparando para el día después del blanqueo y la moratoria, por eso es tan importante la oportunidad para quienes quieran regularizar su situación porque después con toda la información que estamos trabajando, la vamos a tener disponible", señalaron altas fuentes de AFIP a Clarín.

Y completaron: "Esta es la primera vez que va a haber un envío automático de datos, el FATCA es política de Estado, se inició con Macri, siguió en la era Massa y estamos enfocados en que suceda a partir del 30 de septiembre".

Primeros días de blanqueo

Además, desde AFIP reconocieron que las adhesiones "vienen con demora, aunque aseguran que es normal".

Según datos oficiales del Banco Nación, en todo el país se recibieron más de 2.000 solicitudes para la apertura de Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y se efectivizó el otorgamiento de más de 1.500.

Por su parte, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) emitió un comunicado un comunicado en el que detallaba que “los son actores esenciales en el Régimen de Regularización de Activos -blanqueo de capitales- que impulsa el Gobierno. Les dan los instrumentos -con las cuentas bancarias CERA- y el asesoramiento a los clientes para permitirles regularizar su situación tributaria en esta nueva etapa de la vida económica del país”.