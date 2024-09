Pantallas en rojo e incertidumbre en los mercados por la gestión de Javier Milei

El Gobierno nacional no logra convencer. A los ojos del mundo sigue generando desconfianza, y luego de la visita del presidente Javier Milei a Wall Street, los activos financieros no dejan de caer. En su discurso, el mandatario se alejó cada vez más la salida del cepo cambiario y afirmó que esto podría darse cuando la inflación llegue a 0%, lo que no fue bien recibido por el mercado y llevó a las acciones y bonos argentinos a la baja.

De hecho, en la jornada del jueves, el precio de las acciones volvieron a bajar por quinta rueda consecutiva y la incertidumbre crece respecto de cómo encenderán las pantallas. Más aún después de conocerse el dato de pobreza.

De qué base parte el mercado este viernes

En una plaza signada por las ventas para tomar ganancias, y el salto de posiciones de acciones hacia bonos, este jueves la secretaría de Finanzas colocó $ 4,7 billones en títulos, marcó un nuevo descenso en el índice S&P Merval de 1,6%.

El Riesgo País no pudo "perforar el piso" de los 1.300 puntos.

Las acciones del panel líder que más cayeron fueron las de Transportadora de Gas del Sur, con el 5,3%; Sociedad Comercial del Plata, 3,5%; y Telecom, 2,5%.

Además, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de descensos. Los activos de Vista Energy retrocedieron el 6,1%, ante una fuerte caída del petróleo ante la posibilidad de que Arabia Saudita aumente su producción de crudo. Por eso las acciones de Transportadora de Gas del Sur bajaron 5,8%, seguidas por las de Telecom, con el 2,6%.

En tanto, los papeles que más subieron en el día fueron los de Corporación América, 3,7%; Globant, 2,6%; y Despegar, 2,4%.

En este marco, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas, de hasta 0,9%, lideradas por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030, 0,7%, y el Bonar 2041, 0,5%. Los que subieron fueron el Global 2046, con el 1,2%; el 2038, 0,6%; el 2041, 0,6%.

Por su parte, la tasa de Riesgo País bajó 0,15% para terminar en 1.302 puntos básicos.