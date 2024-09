Tras el anuncio de cambios, todo lo que tenés que saber sobre el blanqueo de capitales y su importancia para Javier Milei

Con la mira en engordar las arcas del Estado, el gobierno de Javier Milei lanzó el blanqueo de capitales. Sin embargo, una vez iniciada la primera etapa, se fueron adecuando diferentes puntos con el objetivo de incentivar la regularización de activos. A 5 días de que finalice, esta instancia, decidieron modificar el cronograma y estirar cada periodo.

La prórroga busca responder a las solicitudes del sistema financiero y facilitar las gestiones para quienes aún no han completado el proceso de blanqueo de capitales. De esta manera, tanto personas físicas como jurídicas tendrán más tiempo para adherirse al régimen y cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno, de acuerdo a lo que se informó en un comunicado oficial.

El plazo para acceder al blanqueo de capitales se extendió hasta el 31 de octubre.

Para graficar, con el cambio anunciado por el Ejecutivo, las fechas quedaron de la siguiente manera:

Etapa 1: desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive.

Etapa 2: desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.

Etapa 3: desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025, ambas fechas inclusive.

Por otro lado, quienes hayan depositado dinero en efectivo en las cuentas CERA o lo hagan en los próximos días hasta el 30 de septiembre, podrán retirarlo a partir del 1 de octubre de 2024 como estaba originalmente previsto. Ahora bien, si optan por el retiro, la consecuencia es que no podrían continuar blanqueando dinero en efectivo.

¿Qué implican estos anuncios en la práctica?

En el análisis realizado por SDC Asesores Tributarios, al que MDZ tuvo acceso, se detallaron algunas cuestiones relevantes del blanqueo, basadas en los anuncios:

Se podrá depositar efectivo y/o transferir dinero del exterior en los casos en que puede hacerse hasta el 30/10/2024.

Es decir, ya no es necesario apurarse a depositar en estos días hasta fin de mes el dinero en efectivo.

A partir del 01/10/2024 se podrá retirar el dinero que se haya depositado en las cuentas CERA hasta el 30/09/2024. Quienes opten por esta alternativa no podrán continuar blanqueando efectivo durante octubre.

Esto es importante porque había personas que depositaron el dinero pensando en retirarlo a principios de octubre. Con esta medida, no se cambian las reglas de juego para esos casos.

La opción por el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) de los bienes blanqueados se prorroga al 30/10/2024 junto al pago anticipado del 75%.

La presentación de la Declaración Jurada y el pago del saldo restante vencerá con posterioridad, de acuerdo a la fecha en que se determine que venza la presentación de la Declaración Jurada de la primera etapa del blanqueo.

No se ha anunciado prórroga respecto a la presentación de la Declaración Jurada del REIBP de los bienes declarados y el pago del saldo restante. En consecuencia, esta obligación continúa, por ahora, venciendo el 30/09/2024.

"Entendemos que el Gobierno también debería prorrogar a fines de octubre el vencimiento de la Declaración Jurada del REIBP de los bienes declarados y el pago del saldo restante debido a que entre agosto y septiembre se han acumulado muchas obligaciones de pago por parte de los contribuyentes: Ganancias y Bienes Personales 2023, 75% del REIBP de los bienes declarados y IVA e Ingresos Brutos mensuales, entre otros", dijo el tributarista Sebastián M. Domínguez en dialogo con este medio.

¿Reservas flacas?

Hay una realidad. Javier Milei necesita dólares tanto para enfrentar sus compromisos de pago y vencimiento, como para poder llevar a cabo su plan de Gobierno sin cepo al tipo de cambio. Y un dato no menor es que para fines de este mes necesitaba llegar a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de llegar a los U$S 8.700 millones, para lo cual en las últimas tres ruedas cambiarias el Banco Central debería poder sumar unos U$S 2.000 millones de reservas netas.

Engordar las reservas del BCRA es una de las clave del blanqueo.

En los días previos, comenzaron a verse los efectos del blanqueo ya que ingresaron más dólares a las reservas, pero llegar al objetivo final -según los especialistas- parece difícil.

“Si las metas se incumplen no es porque hay un desvío marcado de políticas si no porque se decidió normalizar antes de lo previsto una parte del comercio”, indicaron a Infobae altas fuentes del Gobierno

“El Banco Central arrancó la última semana de septiembre con el pie derecho. Contribuyó a favor del BCRA que la demanda privada desacelerara de U$S 106 millones a U$S 86 millones y que la oferta se más que duplicara de U$S 127 millones a U$S 277 millones”, se indica en un informe de Portfolio Personal Inversiones.

En este sentido, desde la cartera económica expresaron al portal que “las compras en el MULC las define el mercado”, y por ende, "no tienen mucho margen de acción para llegar a su meta de reservas pautada con el FMI".

Ante este escenario, Domínguez, resalto a MDZ que "si bien la demora en la reglamentación y situaciones que aún están poco claras, la prórroga es una oportunidad de borrón y cuenta nueva que puede favorecer la reactivación económica y generar una mayor recaudación a futuro porque se declaren las rentas de los bienes blanqueados, se destinen a inversiones, consumo, etc".

"Asimismo, entre otras cuestiones, es importante destacar que el blanqueo de dinero en efectivo está siendo muy exitoso y podría incluso superar a los depósitos de efectivo realizados en el blanqueo del gobierno de Mauricio Macri", concluyó