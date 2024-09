Blanqueo de capitales: prórroga, expectativas y advertencias

Lejos de los números logrados por el blanqueo de capitales de la era Macri –el segundo en el mundo por el volumen alcanzado- el Gobierno nacional apuesta a que más personas ingresen al sistema. A días de que venza el primer plazo para ingresar fondos sin límite ni costos, el Gobierno nacional confirmó una prórroga de los tiempos, como se preveía. Así, se anunció que en lugar del 30 de septiembre, se podrá exteriorizar dinero hasta el 30 de octubre.

Más allá de la posibilidad de blanquear patrimonio no declarado, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se hace hincapié en que quienes lo hagan quedarán libres de inspección hacia atrás en función de la aplicación del llamado “tapón fiscal”. Es decir, que la AFIP no podrá mirar los bienes no declarados hasta 2023. Sin embargo, esta ceguera selectiva no será generalizada ni para todos, ya que si las personas deciden blanquear menos del 10% de su patrimonio en negro, no solo tendrán que pagar el impuesto correspondiente sino que se levantará el tapón y se irá por todo. Es decir, que las multas y costos serán muy altos.

Hay que tener en cuenta que se espera que en algún momento Estados Unidos cumpla con un pacto de información realizado con Sergio Massa. En su momento, el país del norte se había comprometido a informar las cuentas existentes de argentinos al 31 de diciembre de 2023. Aunque hay discusión sobre si cumplirá o cuándo (ya que está vencido el plazo), fuentes de AFIP estimaron que tarde o temprano esa información les llegará.

El blanqueo aprobado por el paquete fiscal de la Ley Bases exige que las tres etapas previstas duren tres meses cada una. Como todo el proceso podría extenderse hasta el 30 de julio de 2025, los lapsos permitían la prórroga que se acaba de confirmar tanto para la primera parte como para el resto. Esta primera etapa que ahora vence el 31 de octubre sería la más conveniente y en la que se espera el grueso de los fondos, ya que después no se podrá exteriorizar dinero. De hecho, con el objetivo de favorecer el ingreso al blanqueo, desde que se votó la Ley hasta ahora se han ido agregando resoluciones para incentivar la decisión.

Hay que recordar que el blanqueo de 2015 planteado por el expresidente Mauricio Macri fue uno de los más exitosos de la historia. En su momento, ingresaron unos 118.000 millones de dólares debido a la confianza que luego se transformó en sabor amargo para los evasores. Es que se cobraron impuestos altos sobre los bienes en el exterior y muchos se sintieron decepcionados y otros se fueron del país.

Solo en la primera etapa se podrá ingresar dinero.

Por eso, ahora el gobierno de Javier Milei y la AFIP buscan sumar incentivos para el ingreso de divisas además de la prórroga anunciada. Uno de ellos es que quienes posean cuentas en el exterior y lo digan, no están obligados a repatriar ese dinero. Otro es que pueden utilizar esos mismos montos para pagar el impuesto en los casos en que correspondan. Además, fuentes de AFIP recordaron que los que blanqueen y sean monotributistas no serán cambiados de categoría ni excluidos del régimen.

La primera etapa

Según la ley 27743, el blanqueo cuenta con tres etapas. La primera es la más importante ahora vencerá el 30 de octubre de 2024. Esto porque aquí se pueden ingresar menos de 100.000 dólares sin multa ni impuestos y más de ese monto con facilidades varias. En esta primera parte, las personas tienen hasta el lunes la posibilidad de manifestar la adhesión y tiempo hasta el 30 de diciembre de presentar la Declaración Jurada (DJ) correspondiente.

De este modo, los que blanqueen hasta U$S 100.000 ahora, el 1 de noviembre podrán disponer de ese dinero en su cuenta sin miramientos, condiciones ni retenciones. Los que depositen más de ese monto tienen diversas alternativas para hacerse del dinero sin abonar el impuesto correspondiente. Una es no tocar los fondos hasta el 31 de diciembre de 2025, otra es retirarlo antes de esa fecha luego de abonar una retención del 5%.

Sin embargo, para los que tengan más de 100.000 dólares, la apuesta del Gobierno tiene que ver con el destino de ese dinero a mover la economía. Así, también quedarán exentos de la retención del 5% quienes destinen ese dinero a inversiones financieras autorizadas como la compra de títulos, bonos o fondos comunes de inversión, entre otros. Del mismo modo, no pagarán los que adquieran bienes muebles con destino a la inversión productiva o transferirlo a otro que haya abierto la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) aunque no haya blanqueado. Esto puede servir para el pago de deudas o compra de otros bienes. Luego del blanqueo, la AFIP saldrá a buscar evasores

Por último, tampoco serán multados quienes inviertan ese dinero de manera directa en proyectos inmobiliarios nuevos iniciados a partir del 8 de julio de este año. Esta es una de las principales esperanzas del Gobierno y también del sector de la construcción que atraviesa una de las peores caídas de su historia.

Lo que sigue

Luego de la etapa que se prorrogó hasta octubre se abre el resto de la ley del blanqueo y se han corrido los tiempos de las otras dos, Así, la segunda inicia el 1 de noviembre y cierra el 31 de enero de 2025. En este lapso se puede manifestar la adhesión y hasta el 31 de enero hay tiempo para presentar la DJ. A partir de aquí, ya no se puede regularizar dinero sino que se permitirá blanquear cualquier tipo de bien, incluidas criptomonedas de plataformas argentinas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Tanto en esta segunda etapa como en la tercera que vence el 31 de abril de 2025 se establece el cobro de una retención (del 5% y del 10%, respectivamente). Debido a que se prevé que una fecha tope en julio y que debe haber tres meses entre etapa y etapa, esta fecha abriría la posibilidad de una posible prórroga la semana que viene.

Desde la AFIP incentivan a los contribuyentes a participar del blanqueo debido a los beneficios de todo tipo que tendrán. Además, fuentes de este organismo aseguraron que el día después del blanqueo tendrán oportunidades y herramientas de fiscalización para encontrar a los que no hayan ingresado al régimen. Más allá de la tecnología, mencionaron la información que llegue de Estados Unidos o de cualquiera de los 107 países del mundo con los que posee acuerdos de intercambio de datos.

Cómo quedaron las fechas a partir del cambio

Etapa 1: hasta el 31 de octubre de 2024.

Etapa 2: desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025.

Etapa 3: desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025.