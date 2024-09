Javier Milei, entre un viaje clave y una batería de índices económicos que lo ponen a prueba

El presidente Javier Milei tiene una ardua labor por delante. Además, de estabilizar la economía argentina, a través de la presentación del Presupuesto 2025 parece tener otro objetivo más allá de calmar a los inversores: enviar una señal de compromiso a Washington. La Casa Rosada busca mostrar que, a pesar de la falta de un programa claro con el FMI, existe un compromiso firme con el equilibrio fiscal y el pago de la deuda.

El mandatario y su ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a New York para participar en la Asamblea General de la ONU. Aunque las negociaciones con el FMI están concentradas en Washington, en donde ambos podrían reunirse con altos funcionarios durante su visita, no obstante, aún no se ha confirmado la agenda.

Milei hará su debut mañana al disertar ante jefes de Estado y diplomáticos de diversos países. Según trascendió desde su entorno, su discurso girará alrededor de sus cuestionamientos al socialismo -como la conferencia pronunciada en Davos- y también, se prevé que emita críticas a la agenda 2030 para el cambio climático y las políticas de género.

Javier Milei llega a EE.UU. en búsqueda de apoyo financiero.

Todo este escenario se da en medio de buenas y malas noticias económicas, que se conocieron en los últimos días.

Superávit fiscal

El gobierno de Milei mantuvo el superávit de las cuentas públicas en agosto y sumó ocho meses consecutivos con saldo positivo. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario de $899.660 millones y un superávit financiero de $3.531 millones, luego del pago de intereses de deuda por $896.130 millones.

De esta manera, el SPN acumula un superávit primario de aproximadamente 1,5% del PIB y un superávit financiero de casi 0,4% del PIB.

Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-81% interanual), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-70% interanual) y Resto de Gasto Corriente (-47% interanual), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas. Los subsidios económicos, en tanto, se redujeron 36% interanual.

Dos malos índices para Javier Milei

Por un lado, el Índice de desocupación alcanzó el 7,6% al término del segundo trimestre del año, en línea con el 7,7% del primer trimestre, a pesar de que la economía entre ambas mediciones bajó el 1,7%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, este nivel de desocupación estuvo por encima del 6,2% de abril-junio del año pasado, períodos entre los que hubo también una merma del 1,7% en el Producto Bruto Interno, medido trimestre contra trimestre, informó el organismo.

En tanto, la subocupación demandante, entendida ésta como personas que trabajan 35 horas semanales, pero quisieran trabajar más, se ubicó en 8,1%, por sobre el 76% del primer trimestre y 7,4% de abril-junio del año pasado.

El Gran Buenos Aires, entendido este como la región que alcanza a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lideró el nivel de desocupación con el 8,3%, seguido por la región Noreste con el 7,8%, la Pampeana, con el 7,6%, mientras que por debajo del promedio nacional se ubicaron la Patagonia con el 5,4%, Noroeste con el 5,2%, y Cuyo, con el 5,1%.

Los coletazos de la crisis económica hicieron que creciera el desempleo.

Por otra parte, la actividad económica acumuló un retroceso del 3,4% en el primer semestre del año. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre del año bajó 1,7% respecto a igual período del 2023.

Además, en el segundo trimestre mostró un descenso de 6,4% en la oferta global, con respecto al mismo período del 2023, debido a una caída de 1,7% del PIB y a la variación negativa de 22,5% en las importaciones de bienes y servicios reales.

Camino a la eliminación del cepo

Con la mira en quitar el cepo que rige en el mercado cambiario, el Gobierno nacional avanzó en la flexiblización de medidas clave para la libre operatoria con dólares.

La Comisión Nacional de valores (CNV) cambió ciertas restricciones a la compraventa de dólares financieros, es decir, el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) y el Contado con Liquidación (CCL). La normativa estableció “flexibilizar la limitación para dar curso y/o liquidar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera -tanto en jurisdicción local como en jurisdicción extranjera-, cuando los clientes mantengan, en moneda extranjera, posiciones tomadoras de cauciones y/o pases y/o cualquier tipo de financiamiento a través de operaciones en el ámbito del mercado de capitales”.

Para graficar:

Se elimina la obligación del preaviso de cinco días antes las operaciones en dólares mayores a $200 millones.

Podrán operar con dólar MEP y contado con liquidación (CCL) aquellos que tengan cauciones y/o pases en moneda extranjera.

La eliminación del cepo es una de las promesas de campaña de Milei.

A su vez, el Banco Central anunció dos medidas que se suman a una serie de decisiones que apuntan a desarmar el cepo en forma paulatina, tal como adelantó el equipo económico. En ese sentido, dispuso que las importaciones de automóviles se paguen a 60 días, cuando antes ese plazo era de 90 días.

Desafíos

Esta semana, se conocerán indicadores importantes para Javier Milei, ya que permitirán vislumbrar si se está saliendo de la crisis económica, si aún se sigue en caída libre o si se está en estancamiento.

Incidencia de la pobreza y de la indigencia - Primer semestre de 2024.

Indicadores del sector energético - Segundo trimestre de 2024.

Encuesta de supermercados - Julio de 2024.

Encuesta de autoservicios mayoristas - Julio de 2024.

Encuesta nacional de centros de compras - Julio de 2024.

Estimador mensual de actividad económica (EMAE) - Julio de 2024.

Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa - Segundo trimestre de 2024.

Índice de salarios - Julio de 2024.

Todos estos índices macroeconómicos se suman a los que se difundieron la semana pasada y le darán a Milei una foto de los puntos fuertes y los que aún restan por mejorar.