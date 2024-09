Baja al Impuesto PAIS: ¿afectará a los precios de los productos importados?

A partir de este lunes la reducción del Impuesto PAIS, que ha pasado del 17,5% al 7,5%, comienza a regir en Argentina. Esta medida anunciada por el Gobierno no aplica a a todos los gastos relacionados con el exterior, como servicios en plataformas digitales, que seguirán pagando el 17,5%. De todas formas, la baja busca mitigar el impacto de los precios y estimular el aumento de importaciones. Martín Kalos, economista y director de la consultora EPyCA, profundizó en MDZ Radio 105.5 FM sobre la nueva medida del Gobierno.

El Impuesto PAIS es un tributo aplicado a las importaciones, exportaciones, la compra de dólares oficiales y la adquisición de servicios en el exterior del país. En términos generales, "esto es una buena noticia, como siempre que se vayan eliminando restricciones o encarecimientos al acceso, en este caso a importaciones", aunque el economista aclaró que "Milei está deshaciendo el aumento que él mismo había puesto cuando asume".

Bajarle el arancel a todos los productos importados es "importante porque hace al coste de producción. Cuando producimos en Argentina, cualquier empresa produzca acá, tiene insumos importados, tiene una maquinaria, un repuesto, una materia prima, un insumo importado y también lo tienen la cadena de proveedores. Ahí entonces lo que se tiene que lograr es seguir bajando. Ese Impuesto PAIS no debería existir en una economía normalizada. Y entonces apuntar a que los costos de producción argentinos también sigan reduciéndose", explicó.

Sim embargo, el impacto real en precios será magro, aunque para Kalos hay que analizar producto por producto: "Miremos un caso extremo, un producto que entra y viene ya terminado, directo a la góndola del supermercado". El 100% del precio de venta no es el precio de la importación porque hay un costo de comercialización que se suma en pesos. Sobre ese costo no vale la reducción del impuesto. Entonces "puede que baje, no sé, $50, $80, pongámosle. Pero, ¿qué pasa? Esa baja del 7% u 8%, en Argentina, son dos meses de inflación".

"Lo más probable es que incluso en esos productos donde la baja sería más importante, lo que veamos es que por ahí no sube tanto, no sube el precio este mes y el próximo. Y recién sube dentro de tres, porque la inflación se come esta parte. Quizás la empresa aprovecha y recompone un poco de márgenes de ganancia", puntualizó.

Para el economista, esperar una reducción de precios es "olvidarse del contexto de alta inflación. "Esto en otro país uno diría que sí impacta. Porque en otros países tenés 2% de inflación al año. Acá tenés 4% de inflación al mes. Eso en dos meses te come cualquier baja". Y ese era un solo caso. "Hay que mirar la estructura de costos de cada producto y ver cuánto te impacta. Sí 8%, si 2% o si 0,1%, por ejemplo". Y a partir de eso calcular la reducción en el precio. "Pero la verdad es que es muy poco probable que veas precios de venta reducidos. Lo más probable es que veas precios que, en todo caso, se sostienen un poquito más en el tiempo", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: