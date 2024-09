Luis Caputo habló de los beneficios del blanqueo de capitales y lanzó una particular frase

Ya comenzó la cuenta regresiva de cara al 30 de septiembre, fecha en que finaliza la primera de las tres etapas que estableció el Gobierno nacional para que los argentinos regularicen activos y los ingresen al país a través de diferentes alternativas de inversión. De hecho, la cartera económica dirigida por Luis Caputo ha ido realizando diferentes adecuaciones de la normativa para incentivar la adhesión.

En este marco, el ministro de Economía no desaprovechó la oportunidad de mantener dialogo en su cuenta oficial de X con uno de los analistas financieros más conocidos del mercado, Daniel Osinaga. Él detalló las razones por las que era una gran oportunidad aprovechar el blanqueo de capitales y cerró diciendo que "el que no blanquea es un boludo". Caputo, pícaro de reflejos, apoyó esta particular afirmación.

"¿Ustedes entienden que hasta el 30/9 podes ir depositar en una cuenta CERA pagar un mantenimiento que deben ser dos mangos y blanquear hasta 100 mil dólares? sin que te pidan nada? y vas el 01/10 y te los llevas? EL QUE NO BLANQUEA ES UN BOLUDO", explicó Osinaga, en su cuenta de X.

Y Caputo le respondió: "Podés blanquear más de u$s100.000 también, teniendo un montón de opciones de inversión o compra de bienes que no pagan multa y tampoco nadie te va a pedir nada. Esto refuerza aún más tu conclusión final".

Cabe recordar que, el blanqueo de capitales tiene tres etapas, y actualmente, está vigente la primera. Finaliza el 30 de septiembre y hay beneficios que sólo están disponibles en este primer período.

Blanqueo de capitales e inversiones productivas

En la jornada de ayer, el Ministerio de Economía tomó todas las adecuaciones que ha ido haciendo y lo unificó en una lista de inversiones productivas para bienes muebles, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Entre los bienes incluidos se encuentran: maquinaria agrícola, maquinaria vial, maquinaria para la construcción y para la industria en general; pick ups; automóviles de cualquier tipo; motocicletas de cualquier tipo; bienes de consumo durables como lavarropas, televisores, etc; celulares; bombas y compresores; bienes tecnológicos como estaciones, antenas, routers, chips; computadoras; vehículos; grupos electrógenos; instrumentos de medición; buques de carga; herramientas eléctricas; y bienes tecnológicos como monitores; entre otros.

Estas compras, exentas de multas, podrán realizarse mediante transferencias de una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) hacia cualquier otro tipo de cuentas, que no sean necesariamente cuentas CERA.

A su vez, el Ministerio de Economía está ultimando los detalles de implementación en conjunto con el Banco Central de la República Argentina, para que próximamente puedan realizarse compras directamente desde las cuentas CERA en pesos o en dólares, sin la aplicación de penalidades, mediante el débito directo desde estas cuentas a través de tarjetas de débito, de crédito u otros medios de pagos electrónicos.