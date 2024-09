Industria 4.0: cómo es el nuevo laboratorio para el desarrollo de las pymes

La transformación digital de las empresas no es algo nuevo, pero sí un cambio que todavía le cuesta a muchas pymes. No solo por el contexto restrictivo de Argentina que dificulta la posibilidad de proyectarse más allá de la superación de las crisis sino, muchas veces, por no saber por dónde empezar. Ese es el motivo por el que el Ministerio de Producción de la provincia de Mendoza abrió un laboratorio en el polo TIC con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el camino hacia la transformación.

La iniciativa se realiza de la mano de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que aportó el modelo de laboratorio (“Ruta X”) que lleva adelante hace unos años. Así, el objetivo del nuevo proyecto, que ya comenzó a reclutar interesados, buscará realizar un diagnóstico inicial y establecer los principales procesos a partir de los cuales puede mejorar su competitividad y sumar tecnología.

Con una mesa de gobernanza integrada por la UIA, la UIM, el Instituto de Desarrollo Tecnológico (IDITS), la Agencia de Innovación y el Ministerio de Producción, el laboratorio tomará en primer lugar diez pymes de cualquier parte de la provincia. “La mesa tendrá el poder de decisión de hacia dónde marchará el laboratorio y no tiene tanto que ver con lo técnico”, explicó el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo.

Cómo funcionará

Con la idea de regular los recursos estatales y de que las pymes que participan se comprometan con los procesos, el laboratorio –que tendrá base en el polo TIC- no será gratuito. El canon, según el funcionario, será accesible ya que el fin es incentivar a las pymes a que comiencen un proceso de transformación e innovación. En este sentido, Federico Morabito, director de la Agencia de Innovación, destacó que la principal barrera para subirse a una industria 4.0 o 5.0 es cultural.

A la tecnología aplicada, las pymes deben sumar un cambio cultural.

Aunque las restricciones económicas y tecnológicas que poseen muchas pymes es una realidad, Morabito destacó que los dueños y gerentes de las pymes son los primeros que deben convencerse de dicha prioridad. Esto es porque muchas empresas ya trabajan con distintos sistemas o tecnologías, lo que no implica ser 4.0. Para ello, es preciso redefinir el modelo de negocios de arriba hacia abajo y viceversa para poder compatibilizar las herramientas con otros cambios para ser más eficientes.

“Eso tiene un costo y lleva un tiempo que hay que asumir para generar mayor valor agregado”, subrayó Morabito. En ese marco, entre otros puntos, el objetivo de acceder a la Industria 4.0 tiene que ver con poder anticipar datos, fenómenos o mercados. Reducir la incertidumbre en un escenario cada vez más incierto también se encuentran entre las posibilidades de subirse al tren de la tecnología.

El laboratorio ya está en funcionamiento y para participar es preciso conectarse a través de un código QR. Aunque está abierto para todo tipo de empresas y sectores, Marengo dejó claro que deben participar sí o sí áreas clave como la industria, el petróleo, la minería, la agroindustria y la logística; entre otros sectores.