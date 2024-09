Javier Milei enfrenta días cargados de novedades económicas, tras el sorpresivo dato de inflación

El presidente Javier Milei empieza una nueva semana cargada de desafíos, tras días ajetreados, que culminaron este domingo por la noche con la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2025 en el Congreso, tal cual marca la ley, aunque éste es apenas el puntapié inicial de una dura pulseada con los legisladores por la distribución de partidas.

El miércoles pasado, se conoció la inflación de agosto, que no logró romper el piso del 4%. Por otra parte, los argentinos siguen siendo azotados por la crisis económica y la complicada estanflación, mientras que una familia de cuatro integrantes -dos adultos y dos menores- necesitó de $939.886 mensuales para no caer en la pobreza.

La desregulación de la economía sigue, se desburocratizó el proceso para que el precio de las bicicletas baje y no sea de los más altos a nivel mundial. Como contracara hay dudas sobre la recuperación de la actividad económica y crecen las expectativas por los datos semestrales, que se conocerán la semana que viene. Este es el detalle de los desafíos que enfrentó el mandatario.

Inflación

La semana pasada se conoció la inflación de agosto, y contrario a los pronósticos, no logró bajar lo suficiente, volviendo a quedar por encima de la línea del 4%, un umbral que al Gobierno le resulta difícil atravesar. El índice de Precios al Consumidor (IPC) para el octavo mes del año fue de 4,2% e implicó el fin de la tendencia a la baja en lo que va de 2024.

En agosto no se logró quebrar el piso del 4% de inflación.

Santiago Tagua/MDZ

De esta forma acumula un 94,8% en lo que va de 2024 y un 236,7% en los últimos 12 meses, lo que implica una nueva baja interanual respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística de Censos (Indec).l

En este marco, el economista y ex integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, explicó los motivos por los que la inflación no baja del 4% y no se profundiza la desaceleración. Y precisó, mediante su cuenta de la red social X que eso sucede “en primer lugar, porque todavía hay un exceso monetario que viene heredado de los déficits cuasi fiscales pasados”, aclarando que “recién en agosto el Gobierno logró terminar con este problema”.

Complementando el análisis de las causas que mantiene la inflación por encima del 4%, indicó que “a eso se le suma un proceso de reordenamiento de precios que no ayuda a frenar el proceso”, lo que queda reflejado en los aumentos de servicios, al promediar una suba del 6,5% mensual, superando la variación de los bienes que alcanzó 3,2%.

En relación al escenario que se tiene que dar para que se rompa dicha barrera, el economista aseguró que “si la política monetaria y fiscal se consolidan en el futuro y se unifica el mercado de cambios probablemente la inflación perfore estos números”.

Pobreza

El valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y algunos servicios, aumentó 4,4% durante agosto, por lo que una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesitó de $939.886 para comprar la cantidad mínima de alimentos, indumentaria y servicios para no caer por debajo de la línea de la pobreza.

Creció la pobreza y cada vez más se ven estas imágenes en las calles de las principales ciudades del país. Rodrigo D'Angelo/MDZ

Ese mismo grupo familiar necesitó de $421.473 para comprar solo la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA), y que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la indigencia. La CBA aumentó 3,9% durante agosto, por lo que sumó 75,1% en lo que va del año, y 222,7% en los últimos 12 meses.

Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen, en gran parte, al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.

Capacidad instalada industrial

La utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó en julio al 59,7%, por encima del 54,5% de junio, pero por debajo del 65% de igual mes del año pasado, informó el último jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La variación se corresponde con lo que ocurrió en la actividad industrial que durante julio presentó una suba del 6,9% en relación a junio, pero cayó 5,4% en la comparación interanual.

Los rubros que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo, con el 83,1%; sustancias y productos químicos, 65,7%; Alimentos y bebidas, 65,4%; Metálicas básicas, 61,5%; y Papel y cartón, 60,3%.

La industria subió 6,9% en julio respecto a junio y la construcción un 8%, informó el Indec la última semana.

Por otra parte, el Indec reveló que la actividad industrial mostró durante julio una baja del 5,4% en relación a igual mes del año pasado, pero una suba del 6,9% en comparación a junio.

Algo similar ocurrió con la construcción, en la que la actividad presentó durante julio un retroceso del 20,4% interanual, pero un alza del 8% en comparación al mes anterior.

En los primeros siete primeros meses del año el sector fabril acumuló un retroceso del 14,6% y el sector de la construcción del 30,9%, informó el organismo estadístico nacional.

La situación fiscal de las provincias

La calificadora de riesgo Moody’s destacó que las provincias argentinas adoptaron medidas para ajustar sus cuentas al nuevo escenario y espera una mejora de indicadores para los próximos meses, a favor de la recuperación de la economía.

“Los sub soberanos argentinos presentaron márgenes operativos positivos durante el primer trimestre del año, e incluso, superiores a los del mismo período del 2023”, indicó la calificadora.

Moody’s explicó que esto se debe “principalmente por los ajustes realizados en materia de gastos, los cuales superaron las caídas observadas en los ingresos de Gobiernos Locales y Regionales (“GLR”). Esperamos que estos valores se estabilicen de forma gradual en función a la evolución de la actividad económica y a medida que se estabilice el contexto macroeconómico”, añadió.

Un oponente menos en el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desplazó al jefe del Departamento Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, de las negociaciones con la Argentina, que ahora quedaron en manos del venezolano Luis Cubeddu, quien llevaba adelante el programa con el país.

Valdés había sido apuntado por el presidente Javier Milei como el responsable de las trabas que surgieron en la relación entre el país y el organismo.

Por el momento, sin novedades de un nuevo acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino.

“Rodrigo Valdés ha delegado a Luis Cubbeddu la supervisión del caso argentino y su trabajo será supervisado por la gerencia del FMI”, informó el pasado jueves la portavoz del organismo Julie Kozack.

No obstante, el FMI no dio ningún indicio de una posible negociación con el país por un nuevo programa que incluya fondos frescos.

En otro orden, el organismo multilateral avaló el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y respaldó la decisión del Gobierno nacional de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Desafíos de la semana

Esta semana, se conocerán indicadores importantes para el Gobierno, ya que permitirán vislumbrar si se está saliendo de la crisis económica, si aún se sigue en caída libre o si se está en estancamiento.

Índice del Costo de la Construcción (ICC), correspondiente a agosto de 2024. Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), de agosto de 2024. Informe de avance del nivel de actividad del segundo trimestre de 2024. Mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos correspondientes al segundo trimestre de 2024. Intercambio Comercial Argentino (ICA), con datos de la balanza comerciall de agosto de 2024.

Todos estos índices macroeconómicos se suman a los que se difundieron la semana pasada y le darán a Javier Milei una foto de los puntos fuertes y los que aún restan por mejorar.